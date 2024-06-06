Когда ожидать тяжелую ситуацию в энергосистеме: заявление "Укрэнерго"

Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года. Ежедневные дефициты электричества могут возрасти, ведь из-за жары вырастет и потребление.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает "Суспільне".

"Летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут на ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам – те будут уже зимой", – отметили в компании.

Покрыть возросшее потребление электроэнергии летом будет сложно, поскольку на тот момент все еще будут продолжаться восстановительные работы на тепловых и гидроэлектростанциях, поврежденных российскими обстрелами, добавили в компании.

Напомним, за последние несколько месяцев украинская энергосистема испытала наибольшие разрушения с начала полномасштабной войны, поэтому ограничения могут быть даже летом.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, за последние несколько месяцев Украину атаковали россияне неоднократно, и критическая инфраструктура получила наибольшие повреждения с момента начала полномасштабной войны.

Галущенко абсолютно всем рекомендует готовиться к сложной зиме уже сейчас.

"Даже если вы не имеете ограничений сегодня, надо понимать, что идет война и где-то в настоящее время эти ограничения есть. Поэтому очень важно экономное использование электроэнергии", — добавил министр энергетики.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что украинцам не стоит рассчитывать на уменьшение продолжительности отключений. В июле без света, возможно, придется сидеть по 10 часов. По его прогнозам, улучшение ситуации возможно в сентябре.

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