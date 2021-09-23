"Когда пациент умирает, то другой уже звонит родственникам": в больнице на Буковине реанимация заполнена больными

"Когда пациент умирает, то другой уже звонит родственникам": в больнице на Буковине реанимация заполнена больными

В медучреждения попадают тяжелые больные COVID-19.

Пациенты, которые сейчас попадают в больницы с COVID-19, - намного тяжелее, чем те, которые были во время предыдущей волны коронавируса. Также изменился и возраст больных, сейчас это люди в возрасте 50-60 лет, тогда как во время предыдущих вспышек COVID-19, было больше больных 70+.

Об этом "Суспильному" рассказал заведующий отделением анестезиологии Сторожинецкой больницы Василий Манчук.

По его словам, больше инфицированных начали привозить в больницу с начала сентября. Теперь ежедневно госпитализируют до десяти пациентов.

Сейчас в Сторожинецкой больнице реанимационное отделение заполнено пациентами с COVID-19, а в инфекционном — 80% занятых коек. Большинство больных в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

Как рассказал директор по медчасти Николай Дидух, у всех 111 пациентов с коронавирусом есть пневмония. Среди больных COVID-19 — 1,5% вакцинированы, и в основном это те пациенты, которые недавно сделали прививки.

Анестезиолог реанимации Андрей Марусяк говорит, что самое тяжолое - поддерживать "трудных" пациентов в хорошем настроении.

"Когда человек рядом умирает, то другой пациент уже звонит родственникам, чтобы сказать: "Одного уже вынесли", — говорит Марусяк.

В медучреждении уже решают, разворачивать ли дополнительные кровати.

Напомним, врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, в каких местах украинцы заражаются коронавирусом.

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