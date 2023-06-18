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Когда папа-военный смог приехать на выпускной: Сеть растрогало видео встречи отца с дочерью

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1549
Время на прочтение
1 мин
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Когда папа-военный смог приехать на выпускной: Сеть растрогало видео встречи отца с дочерью

Отец вернулся с войны на выпускной дочери и станцевал вальс на школьном дворе. / Фото: скриншот с видео

У выпускницы осуществилась ее мечта — к ней на праздник пришел вернувшийся с войны отец.

Выпускница одной из украинских школ опубликовала трогательное видео встречи с отцом, вернувшимся с войны и пришедшим на этот праздник.

Видео, опубликованное в ТикТок, распространилось в Сети в воскресенье, 18 июня, когда в Украине отмечают Международный день отца.

На опубликованных кадрах видно, как от порога школы, издали увидев на дороге своего отца-военного, бежит девушка в праздничном платье и лентой выпускницы. Она стремительно выбегает за ворота учебного заведения и бросается к отцу.

"Вот и моя мечта сбылась!" — говорится в титрах.

На следующем видео отец-военный танцует традиционный вальс на школьном дворе со своей дочерью.

"Я мечтала с тобой станцевать на выпускной, спасибо, что ты был рядом в этот день и все годы моей жизни" — написала выпускница в комментарии.

Отец вернулся с войны на выпускной дочери: трогательная встреча

Отец вернулся с войны на выпускной дочери: трогательная встреча

Напомним, по случаю сегодняшнего праздника президент Зеленский пожелал, чтобы каждый отец, сейчас воюющий за свободную Украину, вернулся домой к своим родным.

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Дата публикации
Просмотры
1549
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