Когда Пасха 2023 года: история и традиции, народные приметы и сильная молитва

Пасха — один из самых больших религиозных праздников в году. Также он переходной, то есть его дата постоянно меняется. Поэтому верующих интересует, когда Пасха 2023 в Украине? Читайте об этом, а также о том, что нельзя ложить в корзину на Пасху в материале ТСН.ua.

Воскресение Сына Божия, Иисуса, наряду с Рождеством и Троицей считается важнейшим церковным праздником. Уважают его как католики, так и православные. Пасху связывают с жертвой, которую Христос принес за грехи людей.

Подготовка к празднику начинается с Великого поста, который длится семь недель. Это один из самых длинных постов, во время которого верующие полностью отказываются от продуктов животного происхождения. 2023 Великий пост продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Когда Пасха 2023 года

Когда Пасха 2023 года / Фото: pixabay.com

Пасха или праздник Воскресения Иисуса Христа является переходным. То есть дата его празднования отличается каждый год. Вычислить ее можно самостоятельно. Для этого нужно узнать дату первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. Католики и православная церковь рассчитывают эти дни по разным календарям, поэтому празднуют Воскресение Христа в разные даты.

Так, по юлианскому календарю, по которому празднует все святая православная Церковь, Пасха 2023 года приходится на 16 апреля.

По григорианскому календарю празднуют католики, поэтому у них Пасха 2023 придется на 9 апреля.

В Украине традиционно Пасха является большим государственным праздником, поэтому всегда имеет дополнительный выходной в понедельник. Если не будет продлено военное положение, украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 апреля.

Какие традиции на Пасху существуют

Особенно большое значение православные христиане придают последней неделе Великого поста, предшествующей Пасхе. Именно в этот период начинают выпекать кулич и красить яйца. Также верующие соблюдают самый строгий пост. Важнейшими днями считаются Чистый четверг (13 апреля 2023) и Страстная пятница (14 апреля 2023).

Вечером в субботу проводится Пасхальная служба. После наступления полуночи в церквях начинается Пасха заутрения – торжественное богослужение. К восходу солнца нужно освятить куличи, пасхальные яйца и другие продукты, которые несут верующие в пасхальных корзинах.

После окончания богослужения вся семья собирается вместе за праздничным столом, члены семьи едят освященные продукты. Начинают трапезу с яиц. Затем навещают родственников и друзей, чтобы обменяться пасхальными поздравлениями, называемыми "христосанием".

Также в этот день принято раздавать милостыню, чтобы привлечь в свой дом благополучие.

Что нельзя делать

Кроме физического труда в Пасхальный день существует несколько других запретов. В частности, нельзя:

ссориться, ругаться, злословить;

выдать освященные продукты;

ходить на кладбище;

венчаться.

В пасхальную корзину нельзя класть ножи, алкогольные напитки, овощи и фрукты, материальные ценности, блюда из крови животных.

Сильные молитвы на Пасху

Сильные молитвы на Пасху 2023 года / Фото: pixabay.com

В Пасху верующие читают особые молитвы.

Молитва-оберег

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Христа Мария носила, Родила, крестила, кормила, поила, Молитвами учила, спасала, оберегала, А потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос воскрес в воскресенье, Отныне слава Его от земли до небес. Сейчас он сам нас, своих рабов, опекает, милостиво принимает наши молитвы. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня От всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

Воскресная молитва

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть преодолел и сущим в гробах, даровал жизнь. (трижды)

Воскресение Христово видя, поклонимся святому Господу Иисусу, единственному безгрешному. Кресту твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение твое поем и славим: ибо ты Бог наш, кроме тебя другого не знаем, имя твое именуем.

Придите все верные, поклонимся святому воскресению Христову: ибо Крестом пришла радость всему миру. Всегда благословляя Господа, поем воскресение Его: ибо претерпев распятие, смертью смерть разрушил. (трижды).

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