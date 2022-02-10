Переход на летнее время в 2022 году в Украине: когда и зачем? / Pexels

Когда переводят часы на летнее время 2022 года: точный час и дата, отменят ли переход

Когда переводят часы на летнее время 2022 года: точный час и дата, отменят ли переход

Когда переводят часы на летнее время 2022 в Украине, почему это нужно делать и отменят ли переход? Читайте ответы на эти вопросы в материале ТСН.ua.

В Украине переводят часы два раза в год: в марте (на летнее время) и в октябре (на зимнее время). Хотя в последнее время все чаще в парламенте звучат разговоры об отмене этого перехода в нашей стране вслед за Евросоюзом.

Переход на летнее время 2022: когда это будет?

На летнее время Украина традиционно переходит в последние выходные марта. 2022 эта дата приходится на 27 марта. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 3 часа ночи.

Согласно майскому документу Кабинета министров Украины №509 от 1996 года переход на летнее время называют "отменой зимнего времени в Украине". Однако эта отмена временная, ведь осенью стрелки часов снова переводят на час назад, когда "отменяется летнее время".

Будет ли отменен переход на летнее и зимнее время в Украине?

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В Еврокомиссии ратуют за отмену перевода часов в летнее и зимнее время еще с 1996 года. А в 2021 году украинцы должны были сделать переход последний раз. Однако существует проблема. Территория Евросоюза лежит сразу на трех часовых поясах и отдельные страны-члены ЕС не могут прийти к согласию в вопросе правильного времени, процесс постоянно тормозится. Сейчас даты отмены перехода снова сдвинулись. В этот раз уже на 2026 год.

Украина полностью следует ЕС в этом вопросе, но украинские политики также не могут найти единого его решения. Поэтому соответствующий законопроект, который должен отменить переход на летнее время и зимнее время, так и не был принят.

Зачем нужен переход на летнее и зимнее время?

Необходимость перевода часов в летнее время и зимнее время легко объяснить. Украина довольно большая страна, а потому географические расстояния между западной и восточной ее частями немаленькие. Периодический перевод часов является так называемым "временным" компромиссом. Если, например, отменить переход осенью, в Харькове солнце будет сходить в 03.25 часов, а заходить в 19.47. А это приведет к следующим результатам:

почти половина ночи будет слишком светлой, а рабочая смена людей будет заканчиваться после наступления темноты;

в течение года люди потеряют от 120 до 200 "световых" часов;

в вечерний час-пик быстрые сумерки приведут к увеличению количества ДТП;

психологи считают, что возрастет количество случаев депрессивных состояний, ведь некоторые гормоны, в частности, серотонин плохо производятся, когда световой день короткий.

Если же отменить переход после перевода часов на летнее время, зимой в Ужгороде солнце будет сходить в 09.20, а заходить в 17.38. Для школьников, у которых уроки часто начинаются с 8 часов, такой вариант трудно назвать хорошим.