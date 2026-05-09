Когда подешевеет топливо в Украине — прогноз эксперта

Некоторые сети уже начали корректировать цены / © Associated Press

В Украине ожидается снижение цен на бензин из-за падения мировых котировок на нефть. В то же время, согласно фактическому мониторингу цен на АЗС, существенного удешевления пока нет — стоимость горючего остается почти на прежнем уровне.

Об этом рассказал в эфире «Киев24» эксперт рынка нефтепродуктов Дмитрий Леушкин.

«На сегодняшний день мы ожидаем снижения цены, но не столь существенное. В ближайшие дни — в периоде 10 дней — подешевеет топливо до 5 гривен», — сказал он.

Первой о возможном снижении цен заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с руководством «Нафтогаза». По ее словам, на мировых рынках зафиксировано снижение котировок на нефть и нефтепродукты, что оказывает непосредственное влияние на украинские цены. Соответственно рынок должен отреагировать и внутри страны.

Сами операторы признают, что объемы продаж и прибыльность снизились, поэтому они заинтересованы в снижении цен. То есть пока нет однозначного ответа, был ли рост объективным или связан с возможными согласованными действиями на рынке — расследование продолжается.

Между тем Минэкономики приступило к выплатам Национального и кэшбека на топливо за март.

