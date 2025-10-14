Когда погода станет немного лучше: синоптик назвал даты

Собака. / © iStock

В ближайшие дни в Украине несколько прекратятся осадки и станет немного теплее. На этой неделе днем ожидается +5°...+12°.

Об этом сообщил синоптик Отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии Погода УНИАН.

По его словам, в ближайшие несколько дней атмосферное давление в Украине будет расти и дожди несколько снизятся. В течение 15-16 октября небольшой дождь будет на северо-востоке и севере, а иногда возможен даже мокрый снег.

На территории Украины с запада и северо-запада будет распространяться прохладная воздушная масса. Скорость ветра будет в пределах 5-12 метров в секунду, что может только прибавлять прохлады, пояснил синоптик.

Ночью температура воздуха будет +1°...+7°. В то же время 15 октября на юге, востоке, в центре и Сумской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3°.

Днем в большинстве областей ожидается +5°...+12°. На юге и юго-востоке страны температура поднимется 15° тепла.

По его словам, больше осадков, хотя они будут и небольшие, ожидается на севере и северо-востоке. Прохладнее всего, с небольшими дождями и местами - с мокрым снегом, будет в Карпатах. Ночью в Карпатском регионе температура может достигать даже -5°.

Также на вопрос о дальнейшей погоде в октябре, после 19 числа, Семилит отметил, что стоит ожидать очередных дождей. Впрочем, дальше антициклон должен принести немного больше тепла, но существенным оно не будет.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в Украину суют две волны похолодания. По его словам, начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада, в большинстве областей ночью температура снизится до +2-8°С, днем обещают от +6°С до +13°С.

Отметим, синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что в октябре в Украине ожидается достаточно холодная погода, в частности, заморозки и новые осадки. По ее словам, второй месяц осени, в отличие от первого, считающегося переходным месяцем от лета к осени, — это уже настоящая осень.