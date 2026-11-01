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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Когда похолодает и какие области накроет снег — синоптик назвал точные даты

Начало ноября удивит изменением погодных условий. Украинцам следует доставать зимние вещи.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода изменится

Погода изменится / © Pixabay

В Украине в начале ноября температура начнет снижаться, а в некоторых регионах вместо дождя может выпасть первый мокрый снег. Похолодание придет 4 ноября.

Об этом «Телеграф» сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По данным синоптика, холодный воздух сначала дойдет к западным и северным областям, а в течение следующих дней распространится на остальную территорию Украины.

Днем температура будет преимущественно от 3 до 9°C тепла, а ночью опустится местами до 3°C мороза, в отдельных областях возможны первые заморозки.

Больше шансов увидеть первый снег будет 6–7 ноября. В это время Украину пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки.

«В северных, северо-восточных областях и Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. Кое-где он даже сможет ненадолго укрыть землю слоем толщиной 0,5–4 см. На юге страны будут преобладать дожди и морось», — добавил Кибальчич.

Ранее синоптики сообщали, что средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах 1–7° тепла, что близко к норме. Период предзимья наступает после того, как средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки +5 °С.

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