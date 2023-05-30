Когда поливать огурцы и как это лучше делать

Как поливать огурцы в открытом грунте в летнее время года, чтобы собрать хороший урожай плодов, - разбираемся в тонкостях и секретах этого процесса вместе с ТСН.ua.

Казалось бы, что может быть проще, чем поливать огурцы? Но и в этом несложном деле нужно придерживаться определенного алгоритма, знать, как правильно это делать, потому что недостаточная влага, так же как и чрезмерный полив, могут привести к потере урожая или заболевания этой популярной огородной культуры.

Чем поливать огурцы

Поливать огурцы нужно только отстоявшейся водой. Ее температура должна быть не ниже 25°C - в этом случае растения получат только необходимый объем воды, а ее излишки будут испаряться.

В холодную или пасмурную погоду полив огурцов лучше ограничить, потому что их корни плохо впитывают влагу, а при ее избытке - загнивают. Помните и о том, что если для полива используется холодная вода, растение заболевает и сбросит все завязи.

Как часто поливать огурцы

До начала цветения огурцы обычно поливают дважды в неделю. При этом дождь также считается поливом, если, конечно, он не является кратковременным. Расход воды на один полив составляет 4-5 л на 1 кв. м. В период роста огурцы поливают раз в пять дней таким же количеством воды.

После появления завязей и до окончания активной уборки плодов поливать огурцы нужно три раза в неделю, а расход воды за один полив увеличить до 8-12 л на 1 кв. м.

С середины августа и до конца сезона огурцы поливают не чаще одного раза в 10 дней из расчета 3-4 л на 1 кв. м.

Как правильно поливать огурцы

Поскольку влага должна распределиться по земле равномерно, поливать растение рекомендуют не сверху, над листьями, а под корнем. При этом помните, что у корневой шейки земля должна оставаться сухой, а значит, огурцы нужно поливать тонкой струей воды.

Полив шлангом лучше не использовать, так как большой поток воды размывает почву и может повредить корневую систему растений.

Корневой полив можно совмещать с дождеванием. В теплую, но пасмурную погоду увлажнять огурцы можно в любое время, а вот в жару это нужно делать ранним утром или вечером. Вместе с листьями можно также орошать и огуречные завязи.

В солнечную пору огурцы не поливают, потому что капли воды, попавшие на стебли и листья, могут вызвать ожоги. Утром растение поливают с тем расчетом, чтобы листья успели высохнуть до того, как солнце начнет припекать.

Правильный полив огурцов - одно из условий обильного урожая. Эти советы помогут вам сохранить огородные растения и приумножить свой урожай.

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