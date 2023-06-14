Когда посадили, дочери было 7 месяцев, а сейчас 7 лет: в Украину вернулся политзаключенный Захтей

Андрей Захтей отбыл весь срок незаконного заключения – 6,5 лет и вернулся домой через Латвию.

Бывший украинский политзаключенный, "крымский диверсант" Андрей Захтей, которого оккупанты более 6 лет содержали в неволе, наконец-то вернулся в Украину.

Об этом передают "Суспільне Крим" и "Радио Свобода".

Мужчина отбыл весь срок незаконного заключения – 6,5 лет. В феврале 2023 года он вышел на свободу, однако российские власти не позволили ему уехать в Украину. Все это время Захтей был под арестом в Центре для иностранцев в Ростовской области.

Из-за отсутствия консульских связей Украины с РФ возвращение политзаключенного возможно только через третьи страны. Жена вместе с адвокатом обратилась в Латвию. Захтей смог выехать из России через эту страну. Его встречали на границе жена Оксана и дочь Александра, взявшие с собой украинский флаг.

"Я знаю, что папа меня очень любит. Я за ним очень скучаю. И вчера я услышала, что папа сегодня приедет, так я хорошо радовалась, так что расплакалась, так папу ждала", — говорит дочь политзаключенного. Когда ее папу бросили за решетку, дочери было 7 месяцев, а сейчас девочке 7 лет.

"Эмоции переполняют, дочь тому доказательство. Я не видела его где-то 3 года. Так прошло с тех пор, как я ездила в последний раз на свидание, а потом карантин, потом война", — рассказывает жена Оксана Захтей. Она уточнила, что вместе с мужчиной уже находятся дома во Львовской области.

Кто такой Андрей Захтей

Захтей задержал ФСБ России в августе 2016 года в оккупированном Крыму.

Оккупанты утверждали, что Андрей Захтей и Евгений Панов (освобожден 7 сентября 2019 года в ходе большого обмена) якобы были членами "группы диверсантов", которая планировала совершить теракты в аннексированном Крыму. Его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.

Российское гражданство, которое он получил после того, как переехал в Крым, Захтей был лишен оккупантами в 2017 году.

В 2019 году стало известно, что Захтей написал прошение о помиловании на имя Путина.

Издание Zaxid.net утверждает, что Андрей Захтей в 1990-х годах якобы "сидел во львовской тюрьме и занимался рэкетом в Бориславе", а в "криминальных кругах имел прозвище "Зая". Сообщалось, что Андрей Захтей в 1997 году был арестован, 1998 – осужден на шесть лет.