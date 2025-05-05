Когда последний звонок в школах Украины в 2025 году: даты по областям

Последний звонок в Украине / © УНИАН

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Даты последнего звонка в 2025 году в школах Украины будут отличаться. Конец учебного года будет официально 30 июня. Но если будет выполнена школьная программа, ученики могут уйти на каникулы уже после 30 мая.

Когда будет последний звонок в украинских школах в 2025 году — читайте на ТСН.ua.

Согласно заявлению Министерства образования и науки Украины, каждая школа в рамках учебного года 2024-2025 может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в согласованных правительством пределах.

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Когда последний звонок в Киеве?

Последние звонки в школах Киева прозвучат 30 мая. По информации Киевской городской государственной администрации, в течение 31 мая-30 июня столичные учебные заведения сосредоточатся на компенсаторных занятиях, помощи в преодолении образовательных потерь и разрывов, мероприятиях по социально-психологической адаптации для учеников 1-10 классов.

Когда последний звонок в Черкассах?

Последний звонок в Черкассах состоится 30 мая. Об этом еще в феврале сообщила заместитель городского главы Анастасия Чубина.

Когда последний звонок в Луцке?

Учебный процесс в школах Луцкой громады должен завершиться к 1 июня. Последние звонки в учебных заведениях запланировали на 30-31 мая. Об этом сообщил директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Когда последний звонок в Ровно?

Последний звонок в Ровно запланирован на 30 мая, сообщили в городском совете.

Когда последний звонок в Черновцах?

Учебный год в большинстве школ Черновцов завершится 30 мая, сообщили в управлении образования городского совета. Педагогические советы школ самостоятельно определяют день проведения последнего звонка.

Когда последний звонок в Харькове?

В школах Харькова учеба завершится 30 мая. По соображениям безопасности последние звонки состоятся онлайн, сообщила директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

Когда последний звонок в Кривом Роге?

Учебный год в Кривом Роге завершится 31 мая, сообщила глава департамента образования и науки горсовета Татьяна Крипак.

Когда последний звонок в Одесской области?

В Одесской области учебный год завершится 30 мая. Это единственная дата для школ всего региона, сообщили в областном департаменте образования. Что касается последнего звонка, то в Одесской военной администрации посоветовали не собирать многолюдные скопления из соображений безопасности. Формат проведения мероприятий школы выбирают самостоятельно, под личную ответственность каждого руководителя по решению учредителей. Речь идет только о тех учебных заведениях, где есть укрытия.

Когда последний звонок во Львове?

Во Львове учебные заведения самостоятельно определяют даты начала и окончания летних каникул. Но для большинства учеников летний отдых начнется 1 июня. В некоторых школах учеба будет продолжаться до середины июня.

Когда последний звонок в Ивано-Франковске?

В Ивано-Франковске в большинстве лицеев и гимназий учебный год завершится 30 мая, сообщила директор департамента образования и науки горсовета Виктория Дротянко. Каждое учебное заведение само выбирает, когда проводить последний звонок.

Когда последний звонок в Тернополе?

Последний звонок в школах Тернополя состоится 30 мая, сообщила начальник городского управления образования и науки Ольга Похиляк. В этот же день последний звонок прозвучит и в большинстве громад области. Однако в некоторых школах это произойдет в начале июня, сообщила директор департамента образования и науки Тернопольской ОВА Ольга Хома.

Напомним, ранее Минобразования Украины официально опровергло информацию о якобы сокращении летних каникул на месяц в 2025 году. Такие слухи появились в соцсетях, однако в МОН заверили, что это фейк.

К слову, в Украине отменили награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Это предусмотрено указом Минобразования.