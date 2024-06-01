Когда повестку могут отправить по почте: новые правила оповещения при мобилизации

Повестка может быть отправлена средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу по истечении 60 дней, отведенных законом на уточнение своих персональных данных, в частности по адресам места жительства.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

Он пояснил, что после 17 июля 2024 года каждому гражданину от 18 до 60 лет, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре призывников и в ТЦК не уточнил свои персональные данные, может быть отправлена повестка по почте. Фактически постановление Кабмина устанавливает презумпцию виновности, потому что вы обязаны были добровольно уточнить свои данные.

Когда повестка будет считаться врученной

В соответствии с пунктом 41 указанного постановления, надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК при отправке повестки по почте являются:

День получения почтового отправления лицом, подтверждаемым отметкой о получении, то есть вы сами расписались

День проставления в почтовом отправлении отметки об отказе получить почтовую отправку. Так же почтальон может написать, что вы отказались

День проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, о котором он сообщил ТЦК при уточнении своих учетных данных. То есть вы сообщили ТЦК о месте жительства, вам отправили письмо, вы не получили – значит считается уведомленным

День проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку, если лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства. То есть если вы не сообщали, а в Едином реестре указана информация, то значит вы получили сообщение

День проставлений в почтовом сообщении отметки об отсутствии лица по указанному адресу места жительства, если лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства

"Обратите внимание — действующее законодательство не запрещает ТЦК вызвать граждан повестками, отправленными по почте, и до истечения 60-дневного срока для уточнения персональных данных, то есть до 17 июля 2024 года. Но в этом случае нормы о вручении повестки, независимо от ее личного получения, еще бездействуют, и привлечь к админответственности за неявку по повестке можно только, если повестку вручили под личную вам подпись", — сказал он.

Напомним:

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Это означает, что все мужчины 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои данные для военного учета. Прежде всего, речь идет о том, что они должны уточнить актуальный адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты.

Сделать это можно как лично – прибыв в ТЦК или ЦНАП (центр предоставления админуслуг) или дистанционно – через электронный кабинет. В дальнейшем все военнообязанные вынуждены будут обновлять свои данные в течение 60 дней после каждого указа президента о мобилизации.

Если же они этого не сделают, повестки будут посылать в адрес зарегистрированного места жительства.

В новом постановлении указано, что повестку отправят по почте на следующий день после того, как ее подпишет соответствующий руководитель.

В то же время день явки по вызову определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки почтовым заказным письмом с уведомлением о вручении.

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