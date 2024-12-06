Когда появится электронное направление на ВЛК: в Минобороны назвали сроки

Еще до конца зимы военнообязанные начнут получать направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) в электронной форме через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Уже на первом этапе реформы мы реализуем возможность получить электронное направление на ВЛК через "Резерв+", прямо у себя в телефоне. Не нужно будет идти в ТЦК. Это будет внедрено до конца февраля следующего года", — сказала она.

Черногоренко отметила, что оборонное ведомство расширяет цифровизацию системы уже несколько месяцев. Когда реформа будет завершена, военнообязанные смогут по своему усмотрению выбирать медучреждение, в котором будут проходить ВЛК для установления пригодности к военной службе.

"Это позволит разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную [часть – ред.], которая будет осуществляться в системе МОУ. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски", — заверила заместитель министра обороны.

Напомним, Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВЛК. Медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения, а оттуда в реестры Минобороны.

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