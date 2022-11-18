Когда правильно праздновать Рождество Христово: 25 декабря или 7 января

Среди верующих в Украине дата Рождества вызывает множество споров. Так когда же правильно праздновать этот большой праздник? ТСН.ua пытался разобраться в этом вопросе.

В последние годы дата Рождества в Украине стала по-настоящему дискуссионным вопросом. Православные верующие разделились на два лагеря — те, кто считает уместным переход на празднование Рождества Христова 25 декабря, и те, кто хочет в дальнейшем праздновать 7 января. Хотя большинство верующих придерживается второй точки зрения, все же поклонников даты 25 декабря с каждым годом становится все больше.

Чтобы разобраться, какая дата верна, нужно обратиться к истории.

Появление православных верующих и католиков: раскол христианства

Раскол христиан на католиков и православных верующих / Фото: commons.wikimedia.org

В IV веке Церковь отличалась очень четким распределением (пентархией). То есть все христиане мира подчинялись пяти патриархам: Константинопольскому, Римскому, Антиохийскому, Александрийскому, Иерусалимскому. Существовало две основные церковные кафедры: Римская (или Западная) и Константинопольская (или Восточная).

С течением времени между двумя кафедрами начали возникать споры из-за политического и экономического положения церквей. Римская церковь больше "заботилась" о галльских, германских и сакских народах, тогда как Константинопольская — славянами и греками. В Восточной кафедре богослужения правили на греческом языке, а в Западной использовали латынь. Со временем появились определенные отличия в обрядности и вероучении, поэтому простые споры между Патриархатом Константинопольским и Папой Римским переросли в открытый конфликт.

Во времена правления Папы Римского Льва IX и Константинопольского Патриарха Михаила Керулария конфликт достиг своего апогея. Последний решил, что Западная Церковь должна отделиться от Восточной, потому попросил Папу называться "Восточным Папой". Однако на это он получил отказ. Керуларий обиделся и написал документ "Разоблачение латинян", где перечислил все "грехи" Западной Церкви. Папа Римский не замедлил ответить и наложил анафему, отлучив Патриархат от Церкви. Керуларий созвал Поместный Собор и осудил действия Папы и его легатов. В 1054 году произошел окончательный раскол Церкви. В это время и возникли православные верующие и католики. Однако все Церкви продолжали придерживаться Юлианского (солнечного) календаря вплоть до XVI века.

Юлианский и Григорианский календари: почему католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные верующие 7 января

Юлианский и Григорианский календари / Фото: commons.wikimedia.org

Если говорить точно, год длится 365 дней, 5 часов, 48 минут и 6 секунд. Когда создавали Юлианский календарь, 5 часов учли (поэтому раз в четыре года бывают высокосные годы, которые длятся 366 дней), а вот 48 минут и 6 секунд учесть забыли. Поэтому в 1582 году заметили, что календарь "отстает" от солнечного цикла. Сделав открытие математик и астроном Алоизий Лиллио, сразу же пошел с этим к Папе Римскому Григорию XIII, который тогда руководил Западной Церковью. Папа выслушал астронома и решил создать новый календарь, который назвали Григорианским.

Большинство стран Запада и Римская Церковь сразу же приняли Григорианский календарь и начали проводить богослужения за ним. Православный Патриархат отказался и продолжал дальше жить по Юлианскому календарю.

Правда, в повседневной жизни восточных верующих все же произошли изменения. В 1918 году начали придерживаться Григорианского календаря, но Церковь все равно продолжала привязывать все даты к Юлианскому. С XVI до XX веков прошло 400 лет и разница между календарями составляет ровно 14 суток. Именно поэтому католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные верующие через две недели – 7 января.

Рождество 25 декабря: аргументы "за"

Рождество 25 декабря — аргументы "за" / Фото: Pexels

На самом деле, все христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря, однако некоторые православные церкви делают это по Юлианскому календарю, поэтому дата приходится на 7 января. Почему стоит перейти на празднование Рождества 25 декабря:

В современном обиходе мы все пользуемся новым (григорианским) календарем, поэтому праздновать большие церковные праздники по старому просто нелогично.

По словам главы ПЦУ митрополита Эпифания, украинцам следует перейти на дату празднования 25 декабря. Он считает, что переход будет продолжаться около 10 лет. "Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить".

главы ПЦУ митрополита Эпифания, украинцам следует перейти на дату празднования 25 декабря. Он считает, что переход будет продолжаться около 10 лет. "Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить". Сторонники 25 декабря как даты празднования Рождества Христова считают, что переход отдалит нас от русских и советских традиций.

Доктор богословских наук Дмитрий Степовик считает, что украинцам стоит праздновать Рождество 25 декабря, и для этого есть несколько веских причин. Прежде всего, нет точной даты, когда родился Иисус Христос, однако в христианской традиции это произошло во время зимнего солнцестояния (именно 25 декабря к световому времени суток начинает добавляться одна минута). Также к Рождеству должен закончиться Филипповский пост. Если праздник будет 25 декабря, то пост будет заканчиваться до Нового года (это день пения, веселья и танцев, которые запрещены во время строгого поста).

Почему нужно оставить Рождество 7 января: аргументы "за"

Рождество 7 января — аргументы "за" / Фото: pixabay.com

Для многих украинцев празднование Рождества остается теплой семейной традицией, от которой они не хотят отказываться. Также есть и другие аргументы за то, чтобы оставить празднование Рождества 7 января:

По мнению вышеупомянутого митрополита Эпифания, нельзя резко изменять дату празднования, ведь это приведет лишь к расколу среди украинцев. Поэтому переход должен быть постепенным и мудрым.

Если перенести празднование Рождества на 25 декабря, тогда придется переносить и другие великие православные праздники. В частности, День святого Николая, Крещения, Василия и т.д. Многим верующим такое изменение будет трудно воспринять.

В украинских традициях испокон веков с Рождества 7 января начинался период праздника, который длился до 19 января (Крещение). У него много обрядовых песен и обычаев. Нельзя просто выкорчевать из памяти народа вековые традиции.

Некоторые этнографы и историки считают, что дата празднования 7 января пришла не из Москвы, а была создана еще во время Киевской Руси. То есть русские земли переняли ее от нас.

Нет принципиальной разницы, когда праздновать такое событие, как рождение Иисуса Христа, ведь в Библии нет ее точной даты.

Обе даты Рождества имеют свои веские аргументы. Поэтому каждый верующий должен сам решить для себя, когда праздновать, но ссориться по этому поводу с родными и друзьями не стоит. Ведь подлинная вера находится в наших сердцах и не привязана к датам.