Когда правильно солить борщ, суп из курицы, говядины, сколько соли нужно положить

Вкус супа во многом зависит от того, когда мы добавим к нему соль. Существуют разные мнения, когда солить суп, зависит это и от вида супа. Рассказываем, когда лучше солить суп, в каком количестве и как спасти пересоленное блюдо.

Большинство хозяек предпочитают посолить блюдо поближе к концу приготовления. Обосновывают ли они такую позицию следующим образом. Если посолить сначала приготовление супа, есть риск пересолить ингредиенты из-за того, что часть жидкости выкипит, а остальное станет более соленой. Кроме того, считается, что в соленой воде приготовление будет проходить дольше. А если подсолить уже готовый суп, то жидкость получится соленой, а твердая часть – пресной.

Универсальное правило соления супа спасает, если хозяйка не хочет запоминать тонкости приготовления разных супов и бульонов, в таком случае суп солит сразу после закипания и за 15-20 минут до готовности.

Так же как приготовление в целом, так и соление разных видов супов имеет свои нюансы, знание которых поможет получить отличный результат. Рассказываем, как солить разные виды супчиков.

Когда нужно бросать соль в борщ

Борщ нужно солить в конце – когда основные продукты сварились, но не переварились, это где-то минут за 10-20 до окончания варки. Если кулинар не опытен, и борщ часто переваривается, лучше не рисковать и солить поначалу, пока ингредиенты еще способны умеренно впитывать соль.

Когда солить суп из курицы

Нежное куриное мясо быстро варится и отдает свои соки, поэтому куриный бульон подсаливают сразу после закипания. Бульон, в таком случае получится вкусным и наваристым. Но если бульон варится из-за куриного мяса, в этом случае посолить бульон нужно за 10-15 минут до окончания варки.

Когда солить суп из свинины, говядины

Для любого мясного супа, будь то из свинины, говядины и баранины действуют те же правила, что и для курицы. Чтобы получить душистый бульон, солят после того, как вода закипит, а хозяйка снимет лишнюю пену. Если нужно вкусное мясо, то подсаливают суп за полчаса до готовности.

Когда солить рыбный суп

Рыбные бульоны очень легкие и диетические, поэтому их нужно подсаливать в начале варки, когда закипит вода и будет снята пена. В этом случае бульон получается вкусным и прозрачным, а куски рыбы не разваливаются.

Когда солить суп с бобовыми

Бобовые в пресной воде сильно развариваются, а в соленой сохраняют свою форму. Поэтому при приготовлении хозяйка ориентируется на результат, который ей нужен. Если нужно пюре, бобовые нужно солить в конце, если целые бобовые воду солят сразу.

Когда солить суп с грибами

Супы с грибами, не зависимо из каких грибов, лесных или культивируемых готовится, подсаливают в конце приготовления. Если это сделать раньше, грибы получатся пересоленными и могут испортить вкус блюда.

Сколько соли нужно класть в суп

Сколько соли класть во многом зависит от рецепта. Стандартное количество – пол, одна чайная ложка без горки на один литр жидкости, на два литра – одну-две чайные ложки. Некоторые кулинары считают это количество избыточным и предлагают добавлять одну столовую ложку без горки на 4-5 литров воды или бульона.

Как спасти пересоленное блюдо

Самый простой способ – разбавить неудачный кулинарный шедевр пресной водой или бульоном и варить еще 10-15 минут.

Добавить ингредиент, который сбалансирует соленый вкус – лук, сельдерей и свежие помидоры.

Добавить уксус, вино или лимонную кислоту. Кислинка скроет излишнюю соленость.

Добавить картофель или макароны.

В очень пересоленный бульон можно опустить сырую рисовую крупу в мешочке из марли.

Соленый вкус помогает смягчить сметана, добавляемая перед подачей на стол.

Читайте также: