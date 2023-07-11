Когда празднуем День Украинской Государственности: почему сегодня этот праздник очень важен для украинцев

28 июля 2023 Украина во второй раз будет отмечать День Украинской Государственности. В прошлом году Президент Владимир Зеленский своим указом ввел новый государственный праздник, который будет праздноваться в День крещения Киевской Руси. Праздник отмечается в этот день, ссылаясь на многовековую историю украинского государства. Которая уходит своими корнями времен основания города и расцвета государства при правлении князя Киевского Владимира Великого.

Почему именно 28 июля?

В Украине празднование Дня крещения Киевской Руси было официально введено указом Президента 25 июля 2008 года. Датой праздника был избран 28 июля – это день, когда почитается память святого равноапостольного князя Владимира. Именно при его правлении была принята христианская вера. Из истории известно, что крещение Руси приходится на 988 год, когда христианство стало официальной государственной религией на землях украинцев-русинов. Хотя сам Владимир Великий до того, около тридцати лет, исповедовал язычество. Он был мудрым и дальновидным политиком, поэтому принял христианство, чтобы укрепить Киевскую Русь. Также князь имел целью наладить связи с Византией – тогда самым могущественным государством мира, и развивать отношения с европейскими странами.

В этом году Украина будет праздновать 1035-летие крещения Киевской Руси, от которой наша страна переняла культуру, традиции и обычаи. Поэтому этот праздник очень важен для украинского народа, ведь его история начинала твориться тысячелетия назад.

Зачем праздновать День Украинской Государственности

Торжественное празднование Дня Украинской Государственности призвано привлечь внимание общества к ценным национальным традициям, которые легли в основу формирования государственности, и отметить все важные этапы этого процесса.

Принятый закон о праздновании направлен на содействие утверждению принципа преемственности украинского государства, защиты национальных интересов Украины. Главное – это сохранение исторической справедливости и противодействие фальшивым интерпретациям, которые сегодня распространяются государством-агрессором по историческим аспектам украинской государственности.

Целью празднования Дня Украинской Государственности является закрепление связи между современными украинцами и их предками, которые на протяжении многих поколений строили государство для украинского народа. Этот праздник предназначен для воспитания у всех граждан Украины понимания того, что наш народ имеет многовековой опыт в создании государства, собственную культуру, самобытность и украинский характер.