Когда празднуют весеннее равноденствие 2022 года: традиции, которые можно и нельзя делать, приметы

ТСН.ua рассказывает, что такое весеннее равноденствие, какие основные традиции есть у этого праздника, что можно и нельзя делать.
Праздник весеннего равноденствия с давних времен с нетерпением ждали наши предки, ведь дни становились все длиннее и теплее. У славян Новый год праздновали именно в то время, когда весна окончательно вступила в свои права. Весеннее равноденствие отличается своими традициями, о которых следует помнить для сохранения своего культурного наследия.
Когда весеннее равноденствие 2022 года
2022 весеннее равноденствие празднуют 20 марта в 17:35 по Киевскому времени. Наши предки говорили, что именно в этот момент приходит настоящее тепло, и можно забыть о заморозках. Еще с давних времен считали, что весеннее равноденствие — это время, когда солнце пересекает небесный экватор и оказывается в северном, а не южном полушарии. Время дня и ночи сравниваются. А уже с 21 марта 2022 г. день начнет постепенно увеличиваться.
Традиции наших предков
Весеннее равноденствие у славян наделялось особыми свойствами. Наши предки верили, что дни становятся длиннее не просто так, ведь этот свет побеждает тьму. Считалось, что 20 марта, то есть день весеннего равноденствия, следует провести в хорошем здоровье, хорошем настроении и дружеских отношениях.
У славян весеннее равноденствие называлось по-разному, но наиболее популярными названиями были "40 птиц", "Сороки", "Жаворонки". Женщины часто выпекали печенье, которое имело форму птиц, устраивали застолье с пышными словами. Также обязательно пели обрядовые песни, громко призывая весну и птиц из теплых краев.
Когда-то в день весеннего равноденствия мужчины добывали "новый костер". Это делали старинным способом – то есть терли деревянные палки друг о друга. Такой огонь назывался "живым". Верили, что он помогает:
- защитить жителей населенного пункта, где горит пламя, от разных болезней;
- добавить здоровье скоту – для этого через "живой" огонь прогоняли целое стадо.
А еще весеннее равноденствие – это день обновления, начала особого жизненного цикла. Поэтому советы на этот праздник связаны со всем новым:
- нужно убрать дома, выбросить ненужные и старые вещи;
- создайте себе план действий на ближайшее будущее, подумайте, чем будете заниматься;
- загадайте самое заветное желание, запишите его на листе бумаги, а затем спрячьте его;
- помиритесь со своими родными, забудьте обиды.
Весеннее равноденствие лучше провести в молитвах, чтобы очистить свои мысли от всего дурного. Так вы встретите весну с хорошим настроением.
Что нельзя делать
Наши предки верили, что в день весеннего равноденствия нельзя злословить, злиться, ссориться. Считалось, если провести этот праздник в конфликтах, вам предстоят проблемы в течение всего следующего года. Также не принято было начинать новые дела, ведь наши предки верили, что они не будут иметь успеха.
Существовало поверье, что 20 марта в свет выходит нечисть, которая может принести человеку вред. А потому после заката двор выходили только с зажженной свечой для отпугивания злых духов.
Весеннее равноденствие — приметы
- С сосульок капает вода – будет хороший урожай льна.
- Из теплых краев уже вернулись жаворонки – скоро придет потепление.
- 20 марта пасмурная погода и мороз означают, что в последующие дни придут заморозки.
- На весеннее равноденствие дует южный ветер – к жаркому лету.
- На закате желтое солнце – ждите сильного ветра.