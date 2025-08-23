Когда прекратится активное наступление оккупантов в Донецкой области: в ВСУ ответили

Война в Украине / © Associated Press

Интенсивность российского наступления в Донецкой области может длиться еще не менее полутора месяцев.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктор Трегубов в эфире 24 канала.

« Скорее всего, до октября. Дальше последуют проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им не так удобно будет поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас», — отметил Трегубов.

По его словам, с середины июня россияне ведут активные штурмы, несмотря на значительные потери.

«Возможно, это они гнали под какие-то международные договоренности, возможно, что-то генералы пообещали политическому руководству и очень активно пытаются это выполнить», — добавил спикер.

Основные направления ударов

РФ сосредоточила наибольшее давление в Покровском, Добропольском, Лиманском и Новопавловском направлениях. В то же время, темпы продвижения врага, по словам Трегубова, «не коррелируются с его мечтами».

Также россияне пытаются атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию с юга, севера и востока, однако результатов нет.

«Эффекта там пока ноль, но очень стараются», — подчеркнул представитель ОСУВ.

Ситуация на других участках фронта

В Серебрянском лесу линия фронта несколько изменилась, а в Новопавловском направлении россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область.

Трегубов заверил, что ВСУ готовы к длительным боям и не допустят реализации планов врага.

Напомним, на Запорожском направлении похожая ситуация, российские войска проводят масштабную перегруппировку, чтобы возобновить активные наступательные действия. Несмотря на уменьшение количества атак, интенсивность обстрелов значительно выросла.

Враг активно перегруппировывается, накапливает силы для возобновления штурмовых действий и пытается усилить свои позиции в Запорожском направлении. Основная цель — захват области под полный контроль. В то же время РФ резко увеличила интенсивность обстрелов.

Украинские защитники в ответ проводят поисково-ударные и восстановительные операции, в частности, в районах Плавней и Каменского.