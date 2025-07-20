Когда прекратятся дожди и вернется жара: прогноз на ближайшие дни

В Украине снова будет жарко / © Associated Press

Реклама

Дожди в Украине прекратятся с 22 и 23 июля. Температура в указанные дни повысится ночью до 21 градуса, а на юге и востоке — до 34 градусов.

Об этом сообщила синоптик «Украинского гидрометцентра» Наталья Птуха, пишет ICTV.

«Днем в большинстве своем прогнозируется 28-34 градуса тепла. На юге, востоке и ряде центральных областей от 22 июля будет сильная жара, местами +35-37 градусов», — отметила она.

Реклама

В западных областях будет прохладнее, температура будет колебаться в пределах 24-30 градусов.

Ближе к пятнице в Украине кроме юго-востока пройдут кратковременные дожди с грозами.

24 июля в большинстве областей осадков не прогнозируется.

«После 26 июля может быть небольшое снижение температурных показателей на несколько градусов», — добавила она.

Реклама

Напомним, в этом году во многих регионах наблюдаются сильные ливни, шквалы и ураганы. В частности, во Львовской области за сутки выпало 115% месячной нормы осадков — это рекордный показатель.