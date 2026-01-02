Когда прекратятся отключения света в Украине: неутешительный прогноз эксперта

Энергосистема / © Associated Press

Украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут действовать, по меньшей мере, до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до конца зимы не предполагается.

Такое мнение в эфире «Ранок.LIVE» высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, текущее состояние генерации и сетей не позволяет говорить о скорой отмене ограничений.

«К сожалению , ситуация не может улучшиться к концу зимы, к началу марта. Даже если ракетные удары прекратятся, и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов», — отметил Корольчук.

Специалист подчеркнул, что ключевым фактором стабилизации станет само потепление. Улучшение возможно только тогда, когда существенно снизится потребление электроэнергии на обогрев помещений.

В настоящее время значительная часть населения использует электричество для отопления, что создает дополнительную критическую нагрузку на систему в зимний период.

Корольчук также прокомментировал относительную стабилизацию, которую украинцы могли наблюдать в последнее время. По его словам, период зимних праздников и общее понижение промышленного и бытового потребления позволили высвободить около 2000 МВт мощностей. Это оказало положительный эффект даже на фоне морозов.

Однако эксперт предостерегает от преждевременного оптимизма. Говорить об устойчивой положительной динамике пока рано.

«В большинстве регионов отключения электроэнергии все равно длительные», — подытожил Корольчук.

Напомним, Служба внешней разведки Украины предупредила о продолжении спецоперации Кремля, направленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США. По данным разведки, Россия может перейти от информационных манипуляций к вооруженной провокации с большими человеческими жертвами накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю.

Вероятным объектом атаки могут стать культовые сооружения или другие символически важные места в России или на временно оккупированных территориях Украины. Для инсценировки «украинского следа» российские спецслужбы планируют использовать обломки западных ударных дронов, доставленные с линии фронта.