Когда придет похолодание в Украину, где ожидать заморозки

Когда придет похолодание в Украине

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Ранее минусовые температуры традиционно могут появиться в северных, северо-восточных и горных районах, тогда как на юге тепло обычно держится дольше. Когда именно ждать первых заморозков осенью 2026 года и в каких областях они наиболее вероятны, разбираемся по актуальным прогнозам и климатическим данным.

По состоянию на конец сентября 2026 синоптики уже имеют прогноз на ближайшие дни и общий прогноз на октябрь. Они позволяют определить, когда риск заморозков начнет расти, но точные даты для каждой области можно будет назвать ближе к конкретному похолоданию.

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До конца сентября значительные заморозки не прогнозируют

Согласно актуальному прогнозу Укргидрометцентра, 27–29 сентября ночью в Украине ожидается от +4 до +11 °C, а на юге — до +15 °C. Днем температура будет преимущественно +16…+22 °C. Следовательно, по этому прогнозу массовых заморозков в этот период не ожидается.

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Это, однако, не означает, что вся осень будет оставаться теплой. С приходом октября ночные температуры закономерно снижаются, а вероятность местных заморозков постепенно увеличивается.

Что прогнозируют на октябрь 2026 года

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура октября 2026 года ожидается в пределах +6…+12 °C, то есть близка к климатической норме. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы — 31–77 мм, в Карпатах 51–101 мм.

При этом заморозки в первой половине октября для Украины являются обычным явлением. Это не прогноз конкретной заморозки, например, на 5 или 10 октября, а характеристика типичных погодных условий в этом месяце.

Поэтому уже с начала октября следует внимательнее следить за ночными минимумами температуры, особенно если над регионом устанавливается ясная и маловетренная погода. Именно в ясные и тихие ночи создаются благоприятные условия для сильнейшего охлаждения поверхности земли и приземного слоя воздуха.

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Почему заморозки возможны даже при относительно теплой погоде

Заморозок не обязательно означает, что в Украину пришло длительное сильное похолодание. В ясную и почти безветренную ночь поверхность земли быстро теряет накопившееся за день тепло, из-за чего температура у почвы может опуститься до 0 °C или ниже.

Поэтому даже после относительно теплого дня ночью возможен локальный заморозок. Именно поэтому осенью следует следить не только за средней температурой или дневным максимумом, а прежде всего за прогнозируемой температурой ночью и официальными предупреждениями о заморозках.

Где похолодание обычно приходит раньше

Климатические данные показывают, что осеннее понижение температуры быстрее всего происходит на севере и северо-востоке Украины, а также в горных районах.

В Черниговской и Сумской областях среднесуточная температура обычно переходит ниже +8 °C уже во второй декаде октября. На большей части страны такой переход совершается в третьей декаде месяца.

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В Карпатах октябрь в целом холоднее, средняя месячная температура там местами составляет лишь +4…+5°C. Поэтому горные районы традиционно относятся к территориям, где осеннее похолодание ощущается раньше.

Однако эти показатели не означают, что именно там гарантированно произойдет первый заморозок 2026 года. Это многолетние климатические закономерности, а не краткосрочный прогноз.

Когда заморозки возможны в центральной Украине

Для центральных областей основным периодом первых осенних заморозков обычно является октябрь. Но их сроки могут существенно отличаться в зависимости от определенного года.

Хорошо это видно на примере Киева. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя дата первой осенней заморозки в воздухе в столице — 21 октября.

Однако в разные годы эта дата сильно отличалась. В течение 1991-2020 годов первый осенний заморозок в Киеве фиксировали в период с 30 сентября по 19 ноября.

Есть еще большие исторические отклонения, самый ранний за весь период наблюдений заморозок в воздухе в Киеве зафиксировали 20 сентября 1921 года, а самый поздний — 19 ноября 2013 года.

Поэтому даже для одного города назвать точный день первой заморозки через несколько недель заранее невозможно.

На юге заморозки обычно приходят позже

Южные области осенью дольше сохраняют тепло. По климатическим данным, среднесуточная температура там обычно переходит ниже +8 °C только в первой декаде ноября. Такой же поздний переход характерен и для Закарпатья.

Это означает, что в Одесской, Николаевской и других южных областях период устойчивого осеннего похолодания обычно начинается позже, чем на севере и центральной части страны.

Однако дата перехода среднесуточной температуры ниже +8 °C не является первой заморозкой. Отдельные ночи с температурой около 0 °C или ниже могут случаться раньше, поэтому конкретные сроки первых заморозков на юге следует уточнять по краткосрочным прогнозам.

Можно ли назвать точные даты заморозков на октябрь

Пока нет. Месячный прогноз не показывает, какой будет температура каждой конкретной ночи. Он характеризует среднюю температуру и количество осадков в течение всего месяца.

По состоянию на конец сентября Укргидрометцентр прогнозирует октябрь 2026 близким к климатической норме, но не называет конкретных дат и областей, где произойдут первые заморозки.

Укргидрометцентр формирует детальные прогнозы на 5 суток и ориентировочные — на 6–10 суток, тогда как прогноз на месяц обобщен. Поэтому конкретные области и температуры во время будущей волны холода можно определить значительно ближе к ее приближению.

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