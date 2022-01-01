Когда приехали медики, то 17-летняя девушка уже была мертвой: в Закарпатье семья отравилась угарным газом

Когда приехали медики, то 17-летняя девушка уже была мертвой: в Закарпатье семья отравилась угарным газом

Трое пострадавших госпитализированы.

В г. Берегово Закарпатской области 31 декабря из-за отравления угарным газом погибла 17-летняя девушка, еще троих человек, среди которых 8-месячный ребенок, госпитализировали.

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Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.

Медиков вызвал мужчина, который сообщил, что его жена плохо себя чувствует. Когда скорая приехала на место происшествия, то выяснилось, что 46-летняя женщина, ее 25-летняя и 17-летняя дочери и 8-месячная внучка отравились угарным газом.

"Медики немедленно начали реанимационные мероприятия, подключили кислород и вызвали дополнительно фельдшерскую бригаду. К сожалению, к моменту приезда скорой младшая, 17-летняя девушка, уже была мертва", — говорится в сообщении.

Трое пострадавших госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним:

В г. Берегово Закарпатской области 31 декабря в жилом доме нашли мертвой 17-летнюю девушку. По предварительным данным, она погибла из-за отравления угарным газом.

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