Когда приехали медики, то 17-летняя девушка уже была мертвой: в Закарпатье семья отравилась угарным газом

Трое пострадавших госпитализированы.
В г. Берегово Закарпатской области 31 декабря из-за отравления угарным газом погибла 17-летняя девушка, еще троих человек, среди которых 8-месячный ребенок, госпитализировали.
Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.
Медиков вызвал мужчина, который сообщил, что его жена плохо себя чувствует. Когда скорая приехала на место происшествия, то выяснилось, что 46-летняя женщина, ее 25-летняя и 17-летняя дочери и 8-месячная внучка отравились угарным газом.
"Медики немедленно начали реанимационные мероприятия, подключили кислород и вызвали дополнительно фельдшерскую бригаду. К сожалению, к моменту приезда скорой младшая, 17-летняя девушка, уже была мертва", — говорится в сообщении.
Трое пострадавших госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним:
- В г. Берегово Закарпатской области 31 декабря в жилом доме нашли мертвой 17-летнюю девушку. По предварительным данным, она погибла из-за отравления угарным газом.
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