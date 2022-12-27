Когда пропавшего военного могут признать умершим и что делать его родным: омбудсмен ответил

Стало известно, как действовать родным военнослужащего, находящегося более 6 месецев в сатусе "пропавший бевисты при особых обстоятельствах".

Если украинский военный пропал без вести в связи с военными действиями более чем на 2 лет, или по меньшей мере на 6 месяцев в отдельных условиях, его семья может обратиться в суд с заявлением о признании его умершим и в дальнейшем обратиться за получением соответствующих выплат.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что в заявлении необходимо указать в соответствии со статьей 318 ГПК:

причины невозможности получения и восстановления документов, удостоверяющих факт смерти, или подтверждающие его доказательства;

доказательства, подтверждающие изложенные заявителем обстоятельства (свидетельства очевидцев, медицинские документы смерти);

справку о невозможности восстановления утраченных документов (письменный отказ органов государственной регистрации актов гражданского состояния).

"Суд может объявить умершим лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями через 2 года. Однако, когда известны обстоятельства исчезновения (участвовал в боевой задаче и не вернулся), тогда может быть объявлено умершим не ранее истечения 6 месяцев", – объяснил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что решение суда о признании лица умершим является основанием для получения свидетельства о смерти в органах ЗАГС.

Потери Украины в войне

Летом в Министерстве обороны объяснили, что потери Украины в войне являются государственной тайной, поэтому количество погибших не разглашается. В конце августа главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что на войне с российскими оккупантами погибли около 9 тысяч украинских защитников.

В конце ноября советника ОП Алексей Арестович заявил, что потери Украины в войне составляют "от 10 до 20 тыс. погибших военных", кроме того, есть десятки тысяч раненых.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украина, как и Россия, терпит потери в войне, особенно в боях, идущих сегодня под Бахмутом. Что касается количества потерь, то он сослался на данные советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о около 13 тыс. погибших. "Да, мы несем потери, но повторюсь, – не таких огромных, как Российская Федерация. Наши потери гораздо меньше", - сказал эксперт. Он отметил, что, учитывая количество погибших, количество раненых украинских бойцов может составить 30-40 тыс. человек.

В то же время представитель президента Украины Сергей Никифоров ранее заявлял, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий.

Читайте также: