Когда Прощенное воскресенье 2023 года: что нельзя делать, традиции и приметы

С 20 по 26 февраля в Украине празднуют Масленицу. Последний день этой недели называют Прощенным воскресеньем. Читайте в материале ТСН.ua — что нельзя делать в этот день и как правильно извиняться.

Последний день Масленицы (Колодия) называют Прощенное воскресенье. Сразу после него начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Другие названия этого дня — Сиропусное воскресенье, Прощенный день, Сыропуст. На прощенное воскресенье все еще разрешается употреблять яйца, молочные продукты. Но главная традиция этого дня — простить своих близких, друзей или знакомых и попросить прощения у них самих.

Когда Прощенное воскресенье 2023: точная дата

Прощенное воскресенье – это переходный праздник, связанный с празднованием Пасхи. В 2023 году оно приходится на 26 февраля. Уже на следующий день (27 февраля) у верующих начнется Великий пост, когда запрещено употреблять мясо, рыбу, молочные и творожные продукты, яйца и в некоторые дни горячие блюда с маслом. Такой запрет будет продолжаться до 16 апреля. В 2023 году в этот день будем праздновать Воскресение Христово.

Прощенное воскресенье: что делать нельзя

В Прощенное воскресенье Церковь запрещает употреблять алкогольные напитки, а также блюда из мяса. Так верующие могут лучше подготовиться к Великому посту.

Также в этот день запрещено шить, вышивать, стирать, вязать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием.

Категорически нельзя ругаться, оскорблять и обижаться, злословить или кричать на детей.

Если человек извинился перед вами, вы не можете ему отказать в нем.

После трапезы не следует убирать со стола, потому что это считается плохой приметой. Все блюда накрываются полотенцем – так вы зазовете в дом благополучие и счастье.

В Прощенное воскресенье по народным преданиям проходит Страшный суд. Поэтому в этот день запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката.

Традиции и особенности этого дня

Прощенное воскресенье 2023 / Фото: pixabay.com

Прощенное воскресенье должно начинаться в храме. Там священник читает проповедь, а затем обращается к прихожанам и просит прощения за свои свободные и несвободные грехи. В Евангелии об этом даже есть отдельная фраза: "А если не будете прощать людям винов их, то и Отец ваш не простит вам вины ваши".

С самого утра в Прощенное воскресенье верующие просят прощения у всех членов семьи. В давние времена женатые сыновья и замужние дочери обязательно приезжали в отчий дом, чтобы попросить у родителей прощения и простить всех самим.

Важная традиция этого дня – посещение могил. Там извиняются также у тех родственников, с которыми уже нельзя поговорить.

Не менее важно принятие прощения у тех, кто его просит. Ни одному человеку в этот день нельзя отказывать в прощении.

Наши предки в Прощенное воскресенье символически сжигали чучело из соломы (зиму), которое заготавливали еще в первые дни Масленицы.

Прощенное воскресенье: как просить прощения и что нужно говорить другим

Утро начинается с того, что человек просит прощения у всех своих родных. Интересно, что сначала старшие члены семьи приносят извинения младшим.

Когда перед вами извинились, нужно сказать: "Бог простит и я прощаю". Если по каким-то причинам вы пока не можете простить этого человека, тебе говорят: "Я пока не могу тебя простить, но я искренне желаю, чтобы Бог простил тебя".

Извиняясь, человек просит не суда со стороны других, а просто признает, что принес своими словами или действиями боль и сожалеет об этом.

Народные приметы

Если уже прилетели ласточки – совсем скоро придут теплые дни.

Ветер дует с восточной стороны – ждите потепления, с южной – будет теплая, но дождливая погода, а с северной – на холода.

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