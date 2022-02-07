Когда Прощеное воскресенье 2022 года: что следует знать об этом дне, его традиции

Когда Прощеное воскресенье 2022 года: что следует знать об этом дне, его традиции

В воскресенье, 6 марта, у православных христиан важный праздник – Прощенное воскресенье. Также его называют канун Великого поста или последний день Масленицы. Какие традиции этого праздника существуют и что следует знать об этом дне — читайте в материале ТСН.ua.

Прощеное воскресенье не имеет точной даты. Она всегда приходится на последнее воскресенье перед Великим постом, который длится до самой Пасхи (48 дней). Также это последний день Масленицы, завершающей целую неделю гуляний и веселья. В 2022 году Прощеное воскресенье - 6 марта. Наши предки обязательно сжигали чучело "злой зимы", которая мешает весне прийти.

Прощеное воскресенье: значение

Главное в Прощеное воскресенье — отпустить все обиды, простить своих друзей, родных и даже недругов, наладить с людьми хорошие отношения и попросить прощения самому. Существует еще одно название Прощеного воскресенья – Сыропусное воскресенье. Это значит, что в этот день церковь позволяет есть только молочные блюда, а от других отказываться. "Сыпо-пуст" буквально можно трактовать как "отпущение сыра".

Хороший обряд отпущения обид обычно проводится вечером, после праздничной литургии. В этот день иногда пели стихиры (библейские песни) Пасхи, например, “Пасха священная нам сегодня появилась…”.

Во времена ранних христиан монахи часто покидали свои монастыри в Прощеное воскресенье и на 40 дней отправлялись в пустыню. Там они молились Богу, размышляли о вере и готовились к Пасхе. В эти дни они собирались вместе только на литургии в воскресенье, однако пустыня – это суровое место. Возвращались в монастыри не все монахи. Поэтому появилась традиция перед уединением прощаться со всеми и прощать им все обиды. Впоследствии она распространилась на весь народ.

Прощеное воскресенье 2022: что нужно делать

Что нужно делать на Прощенное воскресенье в 2022 году? / Pexels

В церквях в этот день проходит специальная служба, во время которой читают часть Нагорной проповеди. Там речь идет о прощении ближних.

Если человек извинился перед вами, обязательно нужно сказать: «Бог простит и я прощаю». Кроме этого, существуют многовековые традиции наших предков, которые передавались от поколения в поколение:

если нуждаетесь, обязательно пойдите исповедоваться в Прощеное воскресенье;

накройте праздничный стол и соберите за ним всю семью;

в Прощеное воскресенье, 6 марта 2022, нельзя работать;

если после обеда останется еда, поделитесь с птицами, животными.

Даже учеными было доказано, что умение прощать и отпускать негатив благотворно влияет на наше здоровье.

Что запрещено делать в Прощеное воскресенье

С давних времен существовали определенные запреты для этого дня:

в Прощеное воскресенье нельзя употреблять алкогольные напитки;

строго запрещено ссориться и обижаться;

следует отказаться от шитья, стирки, уборки и вообще от любого физического труда.

Считается, что в Прощеное воскресенье можно творить только добрые дела. А потому стоит дать милостыню нуждающемуся, накормить голодного или хотя бы уступить свое место в транспорте.

Прощеное воскресенье: молитва о прощении грехов, приносящая удачу

Прощенное воскресенье: сильная молитва для покаяния / Pexels

В первую очередь в Прощеное воскресенье следует извиниться перед Богом. При этом важно действительно хотеть получить прощение грехов. Сильная молитва покаяния на Прощеное воскресенье:

В руке Твоей великой милости, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, мои дела и все тело, и движение души моей. Вход и выход мой, веру и жительство мое, течение и конец моей жизни, день и час дыхания моего, кончину мою, умиротворение души и тела моего. Ты же, о Премилостивый Боже, всему миру грехами непреодолимая Благость, незлобивый Господи, меня, более всех людей грешного, прими в руке покровительства Твоего и избавь от всякого зла, очисти множество беззаконий моих, подай исправление злому и окаянному моему. свирепых всегда защищай меня, но ни в чем же, когда гневлю Твое Человеколюбие, покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей. Прости мне христианскую кончину, не постыдную, мирную, от воздушных духов злобы защиты, на Страшном Твоем Суде милостивому рабу Твоему буди и причисли меня к правую руку благословенных Твоих овец, и с ними Тебя, Творца моего славлю во веки. Аминь.