Когда проснулся, жена была мертвой: в Днепре из окна многоэтажки выпала женщина

Когда проснулся, жена была мертвой: в Днепре из окна многоэтажки выпала женщина

Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно.

В Днепре женщина выпала из окна 12 этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный"

Как стало известно, происшествие случилось в одной из многоэтажек, расположенных на улице Кедрина. Там из окна 12 этажа выпала 33-летняя женщина. Что именно стало причиной того, что произошло, пока неизвестно.

В момент происшествия в квартире с гражданкой также был ее муж — он якобы спал.

Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В обстоятельствах гибели местной жительницы разбираются правоохранители.

Напомним, что в Днепре устроили "коридор позора" посетителям концерта российской певицы Ирины Круг.

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