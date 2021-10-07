Когда проснулся, жена была мертвой: в Днепре из окна многоэтажки выпала женщина

Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно.
В Днепре женщина выпала из окна 12 этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный"
Как стало известно, происшествие случилось в одной из многоэтажек, расположенных на улице Кедрина. Там из окна 12 этажа выпала 33-летняя женщина. Что именно стало причиной того, что произошло, пока неизвестно.
В момент происшествия в квартире с гражданкой также был ее муж — он якобы спал.
Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В обстоятельствах гибели местной жительницы разбираются правоохранители.
Напомним, что в Днепре устроили "коридор позора" посетителям концерта российской певицы Ирины Круг.