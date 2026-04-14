Когда Проводы в 2026 году: важные традиции и даты поминовения родных

Когда Проводы в 2026 году

На следующую неделю после Пасхи принято поминать умерших и ходить на кладбище. Эта традиция имеет несколько названий: Проводы, Радоница и Гробки. Поминовение умерших на этой неделе называется «Поминальная неделя» и имеет несколько важных церковных обрядов.

Когда поминать умерших после Пасхи — рассказываем дальше.

Когда Радоница в 2026 году

Среди важных пасхальных традиций есть поминовение умерших. Обычно поминать родных начинают после Пасхи. Следующая неделя после Пасхи называется Поминальная.

В разных регионах Украины традиции Проводов могут отличаться. Однако есть и общее: они не начинаются раньше Светлого понедельника.

Традиция вспоминать умерших после Пасхи тянется с древнейших времен. Православная церковь Украины считает, что Проводы могут длиться от Светлого понедельника до начала Фоминой недели (вторая неделя после Пасхи).

За это время необходимо успеть почтить родственников, которые уже почили, посетить кладбища и сделать там все нужные работы. В эту неделю также просят в церкви о поминальных молитвах и об упокоении душ родных.

Ранее более распространенной была традиция Радоницы — всеобщего поминального дня. Радоница приходится на девятый день после Пасхи. В 2026 году это 21 апреля. Однако в Православной церкви Украины убеждены, что эта традиция пришла к нам из России.

Исторически в Украине поминали умерших в течение всей недели после Пасхи. Сейчас эту традицию активно восстанавливают.

Поминальная неделя в 2026 году приходится на 20–26 апреля.

Точное время богослужений определяется в каждом приходе и церкви отдельно, ведь чаще всего люди могут посетить их в выходные.

По греко-католической традиции поминовение умерших также происходит после Пасхи, во второй или третий день после праздника. А также во время Фоминого воскресенья.

Традиция чествовать умерших после Пасхи имеет большое значение, ведь по верованиям в это время живые делятся с умершими радостью Воскресения Христа. Почтить умерших нужно молитвами и добрыми делами.

Священники призывают воздерживаться от пышных застолий на кладбищах.

Главные традиции на Проводы

На Проводах обычно придерживаются следующих правил и традиций:

убирают на кладбищах, где покоятся родные;

к могилам приносят свежие цветы, поминальные блюда или сладости;

принесенную пищу можно раздать людям на кладбище, особенно нуждающимся;

на кладбище или в церкви читают молитвы об упокоении душ.

Считается, что Проводы — это Пасха для умерших. По верованиям, в этот день души умерших спускаются на землю, чтобы разделить с родными праздник.

В этот день нельзя говорить об умерших плохо, ругаться и ссориться. На проводах нельзя употреблять алкоголь и устраивать застолья.

Традиция кушать на кладбищах постепенно уходит. Вместо этого на могилах родных оставляют сладости, паски или кутью.

Также по традициям в поминальную неделю не поминают людей, совершивших самоубийство — по православной традиции оно считается одним из самых тяжких грехов.

Самоубийство считается добровольным отказом от жизни, дарованной Богом. Поэтому людей, которые покончили с собой, не поминают, ведь считают их отвернувшимися от Бога. Молиться за упокой их душ можно дома.

И самая главная традиция — на Пасху запрещено ходить на кладбище.