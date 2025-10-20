Когда Путин может сесть за стол переговоров: в ГУР ответили

Владимир Путин / © Associated Press

Россия готовится к активной зимней военной кампании, поскольку планирует продолжать войну ради захвата большего количества украинских территорий.

Об этом сообщил заместитель руководителя ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, пишет Новости.LIVE.

«В частности, генерал Буданов, собственно, глава разведки, в феврале все-таки надеялся на завершение войны уже к концу 2025-го», — заявил Скибицкий.

Он отметил, что в 2025 году «действительно были определенные предпосылки» для завершения войны до конца года, эти планы уже неактуальны.

«В 2026 году возможны реальные переговоры о настоящем окончании войны. Будем смотреть по результату работы наших политиков», — отметил Вадим Скибицкий.

Напомним, массированные удары Российской Федерации по украинской территории начались после заявления диктатора Владимира Путина о создании так называемой буферной санитарной зоны. В то же время, Россия отошла от прошлогодней тактики одновременного поражения инфраструктуры по всей Украине и перешла к поэтапному уничтожению ключевых объектов в приграничных регионах.

Российская Федерация, страна-агрессор, существенно нарастила производство своего нового гибридного оружия — бомбы-ракеты «Гром-1» (Гром-Е1), являющейся сочетанием высокоточной авиабомбы и ракеты типа Х-38. Этот шаг усиливает угрозу глубокому украинскому тылу, поскольку дальность поражения модернизированных версий достигает 200 километров.