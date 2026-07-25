Реклама

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев неожиданно заявил, что в июле в Баку состоялась тайная встреча бывших немецких и российских чиновников. При этом, по его словам, территория Азербайджана была использована без ведома самого Азербайджана. Но целью встречи был поиск путей завершения войны, так что Баку, как говорит Алиев, может это только приветствовать.

В четверг, 23 июля, после непродолжительной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле, госсекретарь Марко Рубио признал, что «усилия Анкориджа не сработали», так что придется найти новые предложения и идеи для наступления мира.

«США, президент четко дали понять, что мы готовы играть конструктивную роль в прекращении бессмысленной войны. Россия сейчас испытывает удары глубоко на своей территории. До конца года зима ударит по Украине, и им, очевидно, придется защищать свое воздушное пространство», — добавил Марко Рубио.

Реклама

Россия снова делает ставку на уничтожение энергетической инфраструктуры в зимний период, зная о критическом дефиците антибалистики у Украины. Именно поэтому Лавров на встрече с Рубио цинично отметил «недопустимость поставок Украине оружия». Владимир Зеленский надеется на возобновление переговоров в треугольнике США-Украина-Россия к осени. Украинский президент уже поговорил по телефону со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, получив предложения, которые они потом обсудят с российской стороной.

Что значит эта активизация встреч и разговоров на разных уровнях? Увидим ли мы россиян за столом переговоров в ближайшее время? И что может подтолкнуть к этому Путина? Об этом ТСН.ua расспросил у директора Центра «Нова Європа» Сергея Солодкого.

Возможно ли в ближайшее время возобновление переговоров

По словам Сергея Солодкого, возобновление бессмысленных переговоров вполне возможно. США снова проявляют интерес к переговорному процессу. Россия же, продолжая играть роль стороны, которая якобы заинтересована в прекращении войны, будет просто и дальше играть эту роль.

«Путин уверен, что следующая зима — решающее окно возможностей для него, чтобы заставить Украину к уступкам. Поэтому хоть и будет участвовать в переговорах, но будет затягивать их, пока не понимает, что не сможет добиться своих целей. Россия также может рассчитывать на изменение подходов Трампа после выборов в Конгресс. Кроме того, Москва может надеяться на изменение политики и ЕС после выборов президента во Франции», — считает директор Центра «Новая Европа».

Реклама

Будет ли администрация Трампа играть «первую скрипку»

Администрация Трампа, по мнению эксперта, заинтересована в возобновлении переговоров, прежде всего, через промежуточные выборы в Конгресс. Президент США вынужден считаться с медийным влиянием и ожиданиями избирателей. Потому что вообще сделать вид, что не замечает российской агрессии против Украины, он не может.

«Дональд Трамп был вынужден скорректировать свои подходы к урегулированию — мы уже не видим прошлой спешной спешки, обещаний о скором решении, замечаем больше понимания сложности процесса. У Вашингтона появилось понимание, что Украина способна изменить ход войны, нанося болезненные удары по российскому тылу. Говоря на языке Трампа, у Украины появились карты — и Белый дом, похоже, готов принимать во внимание новую реальность», — подчеркивает Сергей Солодкий.

Другое дело, как подчеркивает эксперт, что Москва понимает собственную уязвимую позицию: Путин будет делать вид, что ничего особенно не происходит, ведь «Россия продвигается на поле боя» (как постоянно повторяет сам Путин — Ред.).

«А потому ближайший временной горизонт, который в Кремле может рассматриваться как возможный, — весна 2027 года. Единственное, что может изменить этот расчет Путина, украинская дальнобойная дипломатия, — подчеркивает эксперт.

Реклама

Что реально заставит Путина пойти на уступки

По словам Сергея Солодкого, Путин будет вынужден принять новую реальность только тогда, когда Россия существенно лишится ресурсов и возможностей для продолжения войны. Если не будет средств на мобилизацию, изготовление и закупку вооружения, то может появиться естественный шанс для переговоров.

«Однако должны быть реалистами: Путин до последнего будет цепляться за возможность не прекращать войну. Продолжение войны — даже без перспективы победы — для Путина давно стало ключевым инструментом сохранения власти и контроля над российским обществом. Смогут ли украинские удары по российскому тылу не только ослабить военные возможности России, но и взорвать внутреннюю поддержку режима? Это пока открытый вопрос», — подытожил директор Центра «Новая Европа».

Новости партнеров