Когда Рада рассмотрит новую редакцию законопроекта о мобилизации: нардеп ответил

Нардеп заверил, что ВР может рассмотреть новую редакцию законопроекта в любое время после того, как она будет зарегистрирована в Кабмине.

Верховная Рада может рассмотреть новую редакцию законопроекта о мобилизации после того, как его зарегистрируют в Кабмине.

Об этом в телемарафоне рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

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"Это зависит от того, как быстро его зарегистрируют именно Кабинет министров. В принципе, Верховная Рада может все, условно говоря. Есть такая процедура ad hoc, то есть "по этим обстоятельствам". Мы можем его рассмотреть в любое время, когда соберемся. Я думаю, что ради таких законопроектов мы соберемся", – сказал нардеп.

В итоге он отметил, что не исключает внеочередную сессию парламента.

Напомним, 11 января после значительных дискуссий в Раде было принято решение вернуть проект закона на доработку. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, некоторые положения законопроекта о мобилизации прямо нарушали права человека, некоторые не были оптимально сформулированы.

Позже стало известно, что Кабинет министров официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации. Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова.

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