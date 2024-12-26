Когда РФ может совершить следующую массированную атаку: мнение эксперта

Враг продолжает накапливать ракеты, более того, у него есть помощь от КНДР.

После обстрела на Рождество оккупанты, вероятно, нанесут очередной массированный удар ближе к Новому году. У РФ есть запасы на две масштабные атаки.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку – ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", – предполагает Мусиенко.

Эксперт напоминает, что агрессор преследует не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поэтому, по словам эксперта, частота атак РФ на Украину будет действительно высокой.

"Враг будет применять максимум. Затем россияне могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января-начале февраля", — говорит Мусиенко.

Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам: разведывательная информация и признаки относительно авиации.

"То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить по тому, как прибывают борта, как подвозят ракеты", — подчеркнул Мусиенко.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев высказал мнение, что массированная утренняя ракетная атака 25 декабря по Украине не является последней в этом году. По оценкам аналитика, путинская армия накопила около 1300 ракет и продолжает их производить.

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