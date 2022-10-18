Когда римо-католики празднуют Рождество 2022: история праздника, традиции и символы

Рождество Христово празднуется во многих странах мира, в том числе и в Украине, в честь рождения Сына Божьего, Иисуса Христа, искупившего своей смертью грехи людей.

У римо-католиков праздник приходится на самую длинную ночь года, когда, по легенде, родился в Вифлееме Иисус. В Западной Украине часто этот день называют "польское Рождество". Дело в том, что в Галиции, которая в начале XX века входила в состав Польши, Рождество праздновалось 25 декабря в основном поляками. А у христиан восточного обряда (православных) оно приходится на 7 января.

История праздника

История Рождества / Фото: Pexels

Первые сведения о праздновании Рождества Христова христианами относятся к IV веку. Существует довольно интересная современная гипотеза, что дату этого праздника избрали потому, что ранние христиане одновременно праздновали праздник воплощения (т.е. зачатия) и Пасхи. Обычно оно приходилось на 25 марта. В результате к этой дате добавили девять месяцев и вышло 25 декабря.

Однако, в Евангелии от Луки четко указано, что Иисус Христос родился именно в середине декабря: "И вот однажды, когда Захария по порядку своей очереди служил перед Богом, согласно обычаю священнической службы, выпал на него жребий войти в святилище Господне и покадить А вся сила народа во время каждения молилась снаружи. Тогда явился ему ангел Господень, став одесную кадильного жертвенника.Захария, увидев его, встревожился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: "Не бойся, Захария! твоя молитва выслушана, женщина твоя Елисавета родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Иоанн. (…) А когда кончились дни его службы, он вернулся в свой дом. После тех дней начала Елизавета, его женщина" (Лк 1, 8–13, 23–24).

Кажется, что общего между зачатием Иоанна Предтечи и рождением Иисуса Христа. Но согласно календарю Иоанн Креститель (или Иоанн Предтеча) родился 25 июня (и был зачат 25 сентября). Далее же в Евангелии написано: "В шестой месяц ангел Гавриил был послан Богом в город в Галилее, которому имя Назарет к деве, обрученной мужу, по имени Иосиф, из дома Давидова; имя же девы было Мария". То есть от зачатия Иоанна Предтечи прошло полгода, поэтому Иисуса Христа Дева Мария начала 25 марта. Не нужно сложной математики, чтобы понять, что Сын Божий родился 25 декабря (через девять месяцев).

Во времена Франциска Ассизского в XIII веке в храмах начали выставлять ясли с фигуркой маленького Христа. Люди могли поклониться им и помолиться. Впоследствии, традиция ставить ясли перед Рождеством появилась также и в домах.

А еще позже у алтарей в костёлах начали вешать венок с четырьмя свечами. Каждое воскресенье Адвента (период подготовки и время ожидания Рождества) зажигали одну свечу.

Основные традиции Рождества Христова

Рождественская елка – особое украшение Рождества у римо-католиков / Фото: Pexels

Почти каждый католик в канун Рождества Христова придерживается традиции строгого поста. В этот день разрешено употреблять в пищу только сочиво – это зерна пшеницы или ячменя, которые отваривают в воде, а затем добавляют немного меда для вкуса. С появлением на небе первой звезды пост заканчивается.

Главным украшением праздника считается елка. Ее ставят в своем доме верующие, а затем украшают хрустальными шарами, сочными фруктами и конфетами. Есть традиция обмениваться подарками на Рождество. Она уходит своими корнями в древности, когда волхвы преподнесли младенцу Иисусу всевозможные дары. Христиане западного обряда относятся к празднику с особым трепетом. А потому тратят немало времени на украшение дома.

В первые века христианства была сформирована традиция, по которой в храмах на Рождество, 25 декабря, совершается три особые литургии:

месса ночью – совершается в полночь и символизирует единство Отца и Сына;

месса на заре – символизирует появление на свет новой жизни из утробы матери;

месса днем – сивол рождения Иисуса Христа.

Дети традиционно изготовляют рождественские игрушки. Изделия имеют форму сердечек, разных зверушек и фонариков. Их вешают на елку и украшают дом.

Перед Святым вечером (24 декабря) следует покаяться во всех своих грехах, посетить соседей и друзей, попросить у них прощения и помириться. Не стоит садиться за праздничный стол с оскорблением в сердце.

Праздничные блюда

Праздничный стол на Рождество: что принято подавать / Фото: Pexels

На праздничный стол символически ставят 12 блюд по числу апостолов, учащихся Иисуса Христа. Однако это просто традиция, а не канон. Поэтому, если у вас нет возможности приготовить столько блюд, не стоит расстраиваться.

Традиционно праздничное меню на Светвечер (24 декабря) в Украине включает в себя: кутью, вареники с капустой, грибами или картофелем, постный борщ, блины с капустой (крокеты), рыбу, печеный картофель, хлеб, капусту с горохом или грибами, компот, чай, пышки.

У каждой народности существуют традиционные праздничные блюда, которые всегда ставят на стол 25 декабря:

США – индейка с клюквенным соусом;

– индейка с клюквенным соусом; Литва – празднуют обычно накануне, подавая кутью, нежирную пищу и обязательно блюда из рыбы;

– празднуют обычно накануне, подавая кутью, нежирную пищу и обязательно блюда из рыбы; Дания – жареный гусь или утка с яблоками, рисовый пудинг, сладкая каша с рисом, корицей и изюмом;

– жареный гусь или утка с яблоками, рисовый пудинг, сладкая каша с рисом, корицей и изюмом; Австрия и Венгрия — птицу ни в коем случае не готовят, потому что верят, что так счастье может "улететь";

— птицу ни в коем случае не готовят, потому что верят, что так счастье может "улететь"; страны Скандинавии – мясные копчености, жареные поросята, солодовый напиток.

Приметы на Рождество

Выпало много снега – круглый год вас будет ждать согласие и везение.

На небе много звезд – хорошо уродит горох.

Вьюга на Рождество означает, что на пасеке в следующем году будет хороший рой пчел.

На небе появился месяц – год будет неурожайным.

На Рождество ребенок сделает первые шаги — будет здоровым и сильным.

Основные рождественские символы

Основные рождественские символы / Фото: Pexels

Рождественский венок – изготавливается из веток вечнозеленых деревьев, имеет четыре свечи, которые зажигаются каждое воскресенье рождественского поста, чтобы "осветить" путь Господа. Свечи – благодаря светлому пламени можно разогнать темные силы. Подарки – волхвы принесли новорожденному Иисусу дары, поэтому теперь мы обмениваемся подарками с ближними. Рождественский колокольчик – звон приветствует рождение Христа, а также отгоняет злых духов. Поздравительные открытки – если близкие и друзья не могут быть рядом, их поздравляют открытками. Рождественский пир – все родственники собираются вместе за праздничным столом, угощаются вкусными блюдами.

Молитва на Рождество

Молитва на Рождество / Фото: Pexels

Прося благословения все члены семьи, собравшиеся у иконы или яслей, должны прочитать такую молитву:

Возлюбленный Господи Иисусе Христе! Ради нашего спасения Ты стал младенцем человеческим. В Вифлееме Ты родился, чтобы избавить нас от тьмы греха, вернуть к себе и зажечь в нас Твою святую любовь. Преклоняемся перед Тобой, нашим Создателем и Спасителем. Веруем в Тебя. Признаем в Тебе нашего Царя и Господа. В знак нашего благоговения даруем Тебе всю любовь наших бедных сердец. Благой Иисус, Господи Боже наш, прими милостиво нашу жертву! А чтобы она была угодна Тебе, прости нам грехи наши, даруй нам свой свет и зажги в нас святой огонь, который Ты принес на землю и хочешь зажечь в сердцах человеческих. И да будут души наши алтарем, на котором мы совершаем жертву во имя Твое. Дай нам, чтобы здесь, на земле, мы всегда искали славы Твоей и когда-то удостоились созерцать на небесах бесконечное величие Твое. Аминь.