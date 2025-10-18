ТСН в социальных сетях

Украина
755
Когда Россия сможет полностью захватить Украину — The Economist.

Окончательно оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области РФ сможет не раньше июня 2030 года.

Богдан Скаврон
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН

При условии сохранения нынешних темпов продвижения российская оккупационная армия не сможет захватить территорию Украины в ближайшие 100 лет.

Об этом сообщило издание The Economist.

Во время так называемого «летнего наступления», которое длилось с мая этого года, войскам государства-агрессора удалось оккупировать только 0,4% украинской территории.

При этом ключевые города в Донецкой области — Покровск и другие — до сих пор контролируются украинскими войсками.

Если такие же «успехи» российская армия будет демонстрировать и в дальнейшем, то планы Кремля захватить всю Украину могут осуществиться минимум через 103 года. Окончательно оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области РФ сможет не раньше июня 2030 года.

Аналитики издания отметили, что российские оккупанты во время своего продвижения по Украине несут значительные потери.

В то же время Украина даже в самом скептическом сценарии теряет бойцы в соотношении «один к пяти».

Напомним, бывший главнокомандующий британской армии фельдмаршал Дэвид Ричардс считает, что Украина в войне против России может достичь максимум «ничьей».

755
