- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 755
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда Россия сможет полностью захватить Украину — The Economist.
Окончательно оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области РФ сможет не раньше июня 2030 года.
При условии сохранения нынешних темпов продвижения российская оккупационная армия не сможет захватить территорию Украины в ближайшие 100 лет.
Об этом сообщило издание The Economist.
Во время так называемого «летнего наступления», которое длилось с мая этого года, войскам государства-агрессора удалось оккупировать только 0,4% украинской территории.
При этом ключевые города в Донецкой области — Покровск и другие — до сих пор контролируются украинскими войсками.
Если такие же «успехи» российская армия будет демонстрировать и в дальнейшем, то планы Кремля захватить всю Украину могут осуществиться минимум через 103 года. Окончательно оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области РФ сможет не раньше июня 2030 года.
Аналитики издания отметили, что российские оккупанты во время своего продвижения по Украине несут значительные потери.
В то же время Украина даже в самом скептическом сценарии теряет бойцы в соотношении «один к пяти».
Напомним, бывший главнокомандующий британской армии фельдмаршал Дэвид Ричардс считает, что Украина в войне против России может достичь максимум «ничьей».