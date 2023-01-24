Когда сеять, пересаживать и удобрять: посевной календарь на февраль 2023 года

Именно в феврале начинается активная подготовка к весне и высаживается рассада. Чтобы выбрать подходящие дни для высадки, воспользуйтесь лунным посевным календарем на февраль 2023 года, который подготовил ТСН.ua.
Лунный календарь на февраль 2023 года: фазы Луны
Перед приступом к садовым и огородным работам нужно разобраться, в какой фазе будет Луна в феврале 2023 года.
- растущий — 1 — 4 февраля, 21 — 28 февраля;
- полный — 5 февраля;
- щербатый — 6 — 19 февраля;
- новолуние — 20 февраля.
Посевной календарь на февраль 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни
Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.
Согласно этому, в феврале 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для посева рассады будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):
Так, самым плодородным днем февраля 2023 года станет 14 число (это будет 24-й лунный день). Также следует заранее узнать о благоприятных днях для высадки разных культур и других работ:
- посев микрозелени: 1, 2-3, 10-11, 21, 26 февраля;
- посев семян цветов на рассаду: 1, 14, 25, 26-28 февраля;
- посев семян овощей на рассаду: 4, 22-23 февраля;
- выгонка корнеплодов на раннюю зелень: 1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26 февраля;
- пересадка комнатных растений: 24-25 февраля;
- полив комнатных растений, рассады и выгоночных культур — все дни, кроме: 1, 9-10, 26-28 февраля;
- подкормка сухими удобрениями: 1, 26-27 февраля;
- подкормка с поливом: 7-8, 18-19 февраля;
- обрезка комнатных и садовых культур: 6, 9-10, 14-15 февраля;
- подготовка грунта для пересадки комнатных цветов и посева рассады: 7-8, 12-13, 16-17 февраля;
- возделывание растений от болезней и вредителей: 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25 февраля;
- черенкование комнатных растений, пеларгонии и петунии: 24-25 февраля;
- пикирование ранней рассады: 4 февраля.
Также в феврале 2023 года будут даты, когда лучше отложить в сторону огородные дела и заняться чем-нибудь другим. В такие числа фаза Луны, лунные сутки и день недели наполнены минимальной энергией. В Украине в феврале 2023 года неблагоприятными днями будут:
- для высева рассады и пересадки комнатных растений: 5, 6, 18-20 февраля;
- для черенкования растений: 5,18-20 февраля;
- для обрезки комнатных и садовых растений: 18-20 февраля.
Также неблагоприятными днями для таких работ будут 13 и 28 февраля. Ориентируясь на посевной календарь на февраль 2023, садоводы и огородники смогут вырастить здоровую и крепкую рассаду.