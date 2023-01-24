Когда сеять, пересаживать и удобрять: посевной календарь на февраль 2023 года

Именно в феврале начинается активная подготовка к весне и высаживается рассада. Чтобы выбрать подходящие дни для высадки, воспользуйтесь лунным посевным календарем на февраль 2023 года, который подготовил ТСН.ua.

Лунный календарь на февраль 2023 года: фазы Луны

Перед приступом к садовым и огородным работам нужно разобраться, в какой фазе будет Луна в феврале 2023 года.

растущий — 1 — 4 февраля, 21 — 28 февраля;

полный — 5 февраля;

щербатый — 6 — 19 февраля;

новолуние — 20 февраля.

Посевной календарь на февраль 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в феврале 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для посева рассады будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):

Посевной календарь на февраль 2023 года / Фото: ТСН.ua

Так, самым плодородным днем февраля 2023 года станет 14 число (это будет 24-й лунный день). Также следует заранее узнать о благоприятных днях для высадки разных культур и других работ:

посев микрозелени : 1, 2-3, 10-11, 21, 26 февраля;

: 1, 2-3, 10-11, 21, 26 февраля; посев семян цветов на рассаду : 1, 14, 25, 26-28 февраля;

: 1, 14, 25, 26-28 февраля; посев семян овощей на рассаду : 4, 22-23 февраля;

: 4, 22-23 февраля; выгонка корнеплодов на раннюю зелень : 1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26 февраля;

: 1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26 февраля; пересадка комнатных растений : 24-25 февраля;

: 24-25 февраля; полив комнатных растений, рассады и выгоночных культур — все дни, кроме: 1, 9-10, 26-28 февраля;

— все дни, кроме: 1, 9-10, 26-28 февраля; подкормка сухими удобрениями : 1, 26-27 февраля;

: 1, 26-27 февраля; подкормка с поливом : 7-8, 18-19 февраля;

: 7-8, 18-19 февраля; обрезка комнатных и садовых культур : 6, 9-10, 14-15 февраля;

: 6, 9-10, 14-15 февраля; подготовка грунта для пересадки комнатных цветов и посева рассады : 7-8, 12-13, 16-17 февраля;

: 7-8, 12-13, 16-17 февраля; возделывание растений от болезней и вредителей : 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25 февраля;

: 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25 февраля; черенкование комнатных растений, пеларгонии и петунии : 24-25 февраля;

: 24-25 февраля; пикирование ранней рассады: 4 февраля.

Также в феврале 2023 года будут даты, когда лучше отложить в сторону огородные дела и заняться чем-нибудь другим. В такие числа фаза Луны, лунные сутки и день недели наполнены минимальной энергией. В Украине в феврале 2023 года неблагоприятными днями будут:

для высева рассады и пересадки комнатных растений: 5, 6, 18-20 февраля;

для черенкования растений: 5,18-20 февраля;

для обрезки комнатных и садовых растений: 18-20 февраля.

Также неблагоприятными днями для таких работ будут 13 и 28 февраля. Ориентируясь на посевной календарь на февраль 2023, садоводы и огородники смогут вырастить здоровую и крепкую рассаду.