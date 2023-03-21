Когда сеять редис в открытую почву, когда сажать по лунному календарю 2023 года

Когда лучше сажать редис 2023 года, как это лучше делать, читайте в материале ТСН.ua

Когда сеять редис в открытую почву 2023 года

Редис растет быстро, буквально через месяц после посева можно уже убирать урожай.

К тому же это холодостойкая культура, семена всходят при температуре почвы 2 – 3 ° С, всходы переносят заморозки до -2 — 3 ° С. Редис имеет такой ограничивающий фактор как длина светового дня. Если света не хватает растения начинают цвести, а корнеплодов либо не образуют, либо, если образуются, то очень мелкие и невкусные.

Высаживают редиску в открытый грунт в зависимости от сорта. Он может быть раннеспелым, среднеспелым, поздним, подзимним и зимним.

Раннеспелые сорта высаживают, как только земля прогреется до +2 градусов. Обычно это происходит в марте, в апреле. Температура воздуха должна прогреться до 15-18 градусов.

Среднеспелые сорта высаживаются в начале июня и требуют особого подхода, так как при длинном световом дне культура быстро переходит в режим размножения.

Поздние сорта высаживают в августе или сентябре в зависимости от условий местного климата.

Редис "под зиму" высаживают, чтобы культура начала прорастать с первым теплом. Для этого семена высаживают в ноябре перед заморозками, если есть уверенность, что потепления не будет, и редис не начнет прорастать. Такой урожай появляется раньше всех весенних сортов и дает большие, сочные плоды.

Весной сеять редис можно на протяжении всей весны, начиная с марта и до июня.

Когда сажать редис по лунному календарю весной 2023 года

В марте – 29-31.

В апреле – 7 – 9, 12-13, 16 –17, 22, 25 – 26

В мае – 6, 9 –10, 13 –14, 15, 17, 22 – 24.

Где и как сеять редиску

Для выращивания редиса лучше всего подходит суглинистый грунт. В песчаной почве редис тоже растет, но его нужно часто поливать.

Корнеплод лучше растет в высоких грядках, поэтому с осени лучше подготовить место более 20 см высотой.

Перед посадкой нужно вскопать грядку, разбить земляные комки и внести перепревшие удобрения. Если грядка подготовлена с осени, перед посевом нужно ее только разрыхлить на глубину 5 см и обильно полить.

Весной, равно как и осенью важно, редису нужно сажать так, чтобы солнце светило на нее хотя бы в первой половине дня. В июне, наоборот, нужно позаботиться о том, чтобы половина дня редиса была в тени. Важно, чтобы грядка находилась в защищенном от ветра месте.

Главное правило севооборота – не сажать культуры из одного семейства один за другим, чтобы вредители и болезни не передались по наследству. Редис относится к семейству Крестоцветных. К этому семейству относятся также капуста, брюква, репа, кресс-салат и горчица. Все эти культуры повторно сеют на то же место с интервалом в 3-4 года.

Редис хорошо растет после огурцов, тыквы, помидоров, картофеля, кабачков и гороха. В качестве соседей выбирайте чеснок, лук, шпинат, бобовые, морковь, помидоры и огурцы.

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