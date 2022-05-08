Когда сеять укроп и петрушку в мае 2022: лучшие даты для посадки в открытый грунт

Когда сеять укроп и петрушку в мае 2022: лучшие даты для посадки в открытый грунт

Когда и как сажать укроп и петрушку в мае, как правильно сажать, чтобы был хороший урожай, благоприятные дни для высева в открытый грунт — в материале ТСН.ua.

Вырастить ароматную зелень укропа и петрушки, какую добавляют в самые разные блюда, не так уж и трудно. Достаточно выбрать подходящие дни для посадки и придерживаться определенных правил.

Когда высевать укроп и петрушку в открытый грунт

Период, когда высевать зелень в открытую почву определяется следующими факторами – регионом, где высаживается зелень, климатическими условиями, собственно погодой и благоприятными днями по лунному календарю.

Регион и погода определяют, прежде всего, температуру, поэтому отталкиваться при решении, когда сажать укроп или зелень нужно ориентируясь на температуру. Укроп и зелень являются холодостойкими культурами, поэтому высевать их в открытый грунт можно раньше других культур при температуре +3°C. Но, если в регионе, где высевается зелень, ночная температура опускается до минусовых отметок, посадку лучше перенести.

Основные правила посадки укропа и петрушки

Для посева петрушки и зелени выбирать максимально солнечные участки, потому что эта зелень требовательна к освещению. Лучшие места – открытые участки земли, которые солнце освещает весь световой день, без тени.

Укроп и петрушка также не любят много воды, поэтому нельзя сажать их в местах, где близко подходят грунтовые воды. Это участки, где после дождя вода долгое время остается на поверхности, земля при копании прилипает к лопате.

Нужно обращать внимание на севооборот. Не стоит сеять укроп или петрушку на месте, где раньше росли сельдерей, морковь и сами петрушка и укроп. Хорошо, если предшественниками были картофель, баклажаны, перец, помидоры, огурцы, лук, чеснок.

Как правильно сеять укроп и петрушку, чтобы быстро взошли

Высевать зелень желательно в землю, заранее перерытую с удобрениями — компостом, гноем или минеральными удобрениями. Чтобы семена быстро проросли, их нужно подготовить к посадке – замочить на сутки в теплой воде. Эту воду в течение суток нужно 5-6 раз менять. За пару дней до высева землю нужно полить, чтобы она впитала воду.

Высевать семена нужно на определенном расстоянии, если семена будут посажены густо, растения будут затенять друг друга. Нужно сделать борозды глубиной 1-2 см на расстоянии 15-20 см. Расстояние между семенами желательно, чтобы было 1-2 см. Можно борозды сделать широкими до 5 см и разлагать семена на расстоянии 1-2 см, но не рядом, а зигзагообразно, чтобы у растений было больше свободного пространства. Если растения мешают друг другу, грядки следует проредить.

Укроп и петрушку можно высаживать регулярно, через равные промежутки времени, например через две недели. Таким образом, можно получать урожай в течение весны, лета и осени.

Благоприятные дни для посадки укропа и петрушки в мае 2022 по лунному календарю

Самое благоприятное время для посева укропа и петрушки – фаза растущей луны.

Благоприятными днями для высева укропа и петрушки в мае 2022 года являются 12, 13, 14, 15 мая. Неблагоприятными днями – 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30 мая. В другие дни месяца также можно сажать петрушку и укроп.

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