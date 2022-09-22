Когда солить картофель во время приготовления, чтобы было вкусно

Не все хозяйки знают, что выбор времени, когда посолить картофель, зависит от способа его приготовления — варки, жарки, тушения, на пару и степени готовности. Рассказываем, когда лучше солить картофель, в материале ТСН.ua

Когда солить очищенный вареный картофель

Если положить соль в холодную воду вместе с картофелем, то соль плохо растворится, к тому же картофель может развариться. Поэтому вареный очищенный картофель нужно солить через 5-7 минут после того, как закипит вода. В таком случае картофель хорошо сохраняет форму.

Когда солить картофель в мундирах

Обычно в таком виде овощи готовятся для салатов, в таком случае солить картофель вообще не нужно. Воду, в которой варится картофель с кожурой, обычно не солят, чтобы не лишить клубни природного вкуса. Если речь идет об употреблении картофеля в мундирах для питания, то солить его нужно в момент закипания.

Когда солить картофель пюре

Картошку для пюре варят в воде, которую солят в момент закипания или через 5-10 минут после. Очень важно не пересолить блюдо, поскольку это нельзя поправить. В случае необходимости лучше присолить пюре по вкусу при добавлении молока.

Когда солить жареный картофель

Чем раньше посолить жареный картофель, тем больше он станет напоминать тушеный: получится мягким, румяной хрустящей корочки не будет. Чтобы картофель приятно хрустел, его нужно солить не раньше, чем за 5–7 минут до готовности. Если это картофель фри, то солить его нужно только в тарелке, иначе он не будет хрустеть.

Когда солить картофель при тушении

Если картофель тушится в соусе, солить его не нужно, поскольку соус сам по себе соленый. Можно посолить картофель по вкусу, за 5-10 минут до окончания приготовления или уже в тарелке.

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