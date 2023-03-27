Когда Страстная пятница 2023 года: что можно и запрещено делать в этот день

Неделю перед Пасхой верующие называют Страстная седмица. Именно пятница считается самым скорбным днем этого периода. Она носит название Страстная пятница. Читайте в материале ТСН.ua, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели (седмицы). Она привязана к празднованию Пасхи, поэтому каждый год ее дата меняется. 2023 Страстная пятница приходится на 14 апреля.

Что значит Страстная пятница

Великая или Страстная пятница — день, когда Иисус Христос совершил свой путь на Голгофу, испытал смертную муку и умер на кресте. По традиции этого дня верующие вспоминают о страданиях и распятиях Сына Божия, ведь они предшествовали Его Вознесению.

По традиции в этот день не устраивают громких празднований, не ходят в развлекательные заведения и не работают физически. Верующие, соблюдающие Великий пост, считают Страстную пятницу самым строгим днем. Некоторые существенно ограничивают себя в пище и употребляют только воду и постный хлеб.

Во время богослужений в храмах в Страстную пятницу обязательно читают двенадцать отрывков из Евангелия, в которых рассказывается о событиях на горе Голгофе. Литургий в этот день не бывает. Но в три часа дня из церквей выносят Плащаницу — плат, на котором изображен Иисус Христос, лежащий во гробе. Плащаницу обязательно выносят из алтаря, а затем устанавливают посреди храма на специальном помосте, который украшают цветами. Вечером проходит вторая служба Божья, во время которой верующие стоят с зажженными свечами в руках. Тогда Плащаницу обносят вокруг храма.

Что можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу / Фото: pixabay.com

Работать в этот день не принято, особенно по дому. Верующие проводят все время в молитве и размышлениях о страданиях Иисуса Христа. Все домашние дела пытаются закончить в Чистый четверг, предшествующий Страстной пятнице. Согласно церковным поверьям в этот день нельзя:

стирать и убирать;

шить, вязать, вышивать;

работать топором, в частности, рубить дрова;

работать в огороде или поле посредством железных острых предметов;

смеяться, веселиться, развлекаться, устраивать большие обеды.

Считается, что люди, нарушающие эти запреты, весь следующий год будут плакать.

Интересно, что даже в Страстную пятницу есть работа, которой заниматься разрешается. В частности, можно начинать печь паски на Пасху. А еще церковь позволяет сеять семена в огороде или поле. Даже считалось, что если посеять в Страстную пятницу петрушку или капусту, то их урожай удвоится. А вот картошку или пшеницу не сажали. Верили, что тогда она плохо взойдет.

Раньше паску обязательно выпекали в домашней печи, которую украшали веточками освященной ивы. Затем ее использовали в качестве оберега от зла.

Народные приметы в Страстную пятницу

Говорят, что хлеб, испеченный в этот день, точно не заплесневеет и не очерствеет. А еще верили, что даже кусочек такого хлеба способен вылечить большинство болезней.

После службы в Страстную пятницу домой несли 12 зажженных свечей, которых не тушили. Они должны были догореть до конца. По приметам, это поможет принести в дом счастье и благополучие.

Также по приметам не плевали на землю. Верили, что если плюнуть, то святые отвернутся на целый год.

Молитва в Страстную пятницу

Иисусе,

Мне жаль, что мучения и уныние, которые Ты испытал на кресте, были необходимы для спасения человечества. Ты не хотел, чтобы мы были рабами страха, тревоги или греха, потому Ты пожертвовал Собою, чтобы Любовь победила.

Это Любовь, которая висела на кресте и отдала все, чтобы спасти нас. «Свершилось» стало криком победы, потому что Ты победил все, что держало нас в плену.

Благодаря Твоей жертве я навсегда имею возможность близости с Тобой. Спасибо! Покажи мне, как делиться Твоей любовью сегодня и каждый день.

Используй меня, чтобы достичь мира, для искупления которого Ты умер.

Аминь.

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