Когда-то они пережили немцев, а теперь – россиян: истории пенсионеров, что довели страну до слез

Два пенсионера сделали фактически невозможное. Несмотря на страх быть расстрелянными, 88-летний дедушка и 98-летняя бабушка пешком выбрались из своих оккупированных сел и добрались до украинских военных.

Как им удалось спастись от россиян и как сложилась судьба пенсионеров – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

В 98 лет пешком самостоятельно сбежала от россиян

Она пережила Вторую мировую войну и застала полномасштабную войну России против Украины. Пенсионерку не покорила российская пропаганда, потому что происходящее в родном селе бабушка даже не могла представить. Но она сделала невозможное: 10 километров 98-летняя бабушка шла пешком, опираясь прямо на деревянные палки, у нее не было ни еды, ни воды, но было безумное желание избавиться от русской оккупации. Дом женщины, где она жила, разрушили россияне. Поэтому Лидия Степановна решила спасаться от оккупантов и пешком уходила из оккупированной части Очеретина на Донетчине.

Эту невероятную историю рассказали полицейские. Говорят, Лидия Степановна шла пешком в течение дня, а на дороге засыпала и дважды упала. Как передают в полиции, женщина держалась на двух палках и… "на характере".

Сейчас бабушка в безопасности, а полицейские смогли быстро разыскать ее родных, семья потерялась, когда убегала от россиян. Спасли бабушку полицейские группы "Белые ангелы", в день, когда Лидия Степановна вышла из оккупации, правоохранители смогли эвакуировать еще 16 человек из передовой, из села Новоалександровка, до линии столкновения отсюда менее километра. Во время спасательной операции российские КАБы разорвались недалеко от экипажа, а также на улице, где "Белые ангелы", уговаривали граждан уехать.

Все это произошло за несколько часов до того, как бабушка преодолела линию фронта. Полицейские говорят, сейчас в Очеретино продолжаются активные бои, по дороге в это село прилетает по несколько раз вдоль всей дороги.

Обычные гражданские гибнут от российских прилетов, люди не хотят покидать родительские дома, полицейским приходится каждого уговаривать, ведь в деревне оставаться уже невозможно.

Пережила фашистов – переживет и россиян

И, несмотря на угрозу умереть, посреди дороги Лидия Степановна решила не ждать и идти туда, где безопаснее. И есть кое-что, чему всем стоит поучиться у этой бабушки: не только потому, что она не поддалась на российские провокации, пропаганду, а знает и делает свое, а оптимизма, стойкости и веры. Вот только Лидия Степановна говорит, что русские сейчас хуже тогдашних немцев, и уверена, если пережила фашистов – переживет и россиян. И несмотря ни на что, бабушка не потеряла своего юмора – она шутливо говорит о своем почтенном возрасте.

Историей женщины была поражена вся страна. Один из украинских банков решил приобрести этой смелой украинке дом – она заслуживает достойной жизни, несмотря на войну и все сложные обстоятельства.

В 88 лет под страхом расстрела скрылся от россиян

Текст: Это не одна невероятная история спасения. Под угрозами расстрела из оккупации смог выбраться и 88-летний дедушка. Он тоже из Очеретино, той части, которая уже оккупирована русскими. Мужчина рассказал, что не захотел получать болотнянский паспорт, а потому решил больше всего выбраться немного дальше от россиян. Историю дедушки рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Убегал Иван Яковлевич самостоятельно, пешком среди ночи. Все, что осталось из имущества – одна-единственная сумка. Он 6 часов добирался в безопасное место, скрывался от обстрелов, а дальше попутками смог добраться до Покровска. Там уже попросил о помощи. Эвакуационники доставили пенсионера в Днепр. Там с ним встретилась и наша коллега, журналистка ТСН Ольга Павловская, Иван Яковлевич рассказал, как выбирался из-под носа кафиров.

Сейчас Иван Яковлевич находится в Днепре. Руководительница рассказала, что дедушкой уже заинтересовались местные бабушки и не только бабушки. Так что у пана Ивана есть все шансы устроить еще и личную жизнь и осуществить мечту о собственном огороде.

Как влюбленные пенсионеры спасались из оккупации

Напоследок расскажем о еще одной невероятной истории любви и крепости украинского духа. Это тоже рассказ о том, как пожилая пара возвращалась из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Анна и Владимир выбирались из оккупированной части Херсонщины, у женщины недостатки зрения, а мужчина почти не ходит, поэтому без посторонней помощи преодолеть этот путь вместе им было сложно. Взялись за дело волонтеры из Красного Креста. Но в последний момент женщина уперлась, что не поедет дальше, пока не почувствует в своей руке руку любимого мужчины.

Эти истории еще раз доказывают – украинцы несгибаемый народ и победить людей, которые под обстрелами и под страхом расстрела бегут из оккупации, лишь бы не жить под триколором, России никогда не удастся.

Напомним, военные рассказали о невероятных спасениях раненых с поля боя.

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