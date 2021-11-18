"Когда-то там проводили жертвоприношение": в Тернопольской области нашли село только с одним жителем

"Когда-то там проводили жертвоприношение": в Тернопольской области нашли село только с одним жителем

До 1946 года село Червоное называлось Молохов, с течением времени там остался только один житель.

В селе Червоное Тернопольской области живет только один житель. Мужчина не покидает село, которое само исчезает с карты Украины, пишет "Суспильне".

Как рассказал Василий Сидорович, голова Мечищевского сельского совета, в который когда-то входило Червоное, село пришло в упадок, а его единственный житель – Михаил Чавурский. Мужчина занимается хозяйством и возделывает землю.

"Мы шутим часто с ним, что он здесь и голова, и староста. Он сам себе справляется. Сажает огород: бараболку, капусту, кукурузу, сеет овес, пшеницу. Он, как один показатель на всю область — на всю деревню один житель, у него одна лошадь, одна корова", – говорит глава сельсовета.

Суспільне

Единственный житель села Михаил Чавурский рассказывает, что в его селе когда-то было 75 домов и 56 детей, которые ходили в школу.

"Я тоже здесь ходил в школу — 4 класса. Потом уже в Мечищев ходили. Заросло теперь все, нечем хвастаться теперь в селе. Людей нет, дома рухнули", — говорит мужчина.

Суспільне

По словам историка Богдана Климко, до 1946 года село Червоное называлось Молохов. Это название уходит в древние времена и происходит от имени бога Молоха. На этой территории проводили жертвоприношения. В 1946 году советские власти решили переименовать это село.

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