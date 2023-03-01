Когда Торжество православия 2023 года: что это за праздник, традиции и молитва

Торжество православия – это день, когда в православный мир наконец-то вернулись согласие и мир. Он всегда приходится на первое воскресенье Великого поста. Когда Торжество православия в 2023 году читайте в материале ТСН.ua.

5 марта 2023 г. весь православный мир будет праздновать праздник Торжество православия. Этот день завершает собой первую неделю Великого поста и потому всегда приходится на воскресенье.

Было установлено это событие во время Вселенского собора, который состоялся 11 марта 843 года в Константинополе. Торжество православия — день, когда православная церковь смогла побороть иконоборцев, уничтожавших иконы и истязав монахов. Из-за этих еретиков нечистая сила пыталась разрушить православную веру.

Ежегодно на Торжество православия проходит крестный ход, подобный тому, который имел место в Константинополе 843 года.

Торжество православия: история

В VIII-IX веке, когда гонения христиан были позади, а христианство получило статус государственной религии, появилось другое зло — императоры начали отходить от основных догматов веры. И начались кровавые гонения против тех, кто чтил иконы.

Особенно жестоким оказался император Константин Пятый (Копроним). Его прозвище в переводе означает "навозник". Так Константина прозвали за особое пристрастие к навозу, которым он любим обмазывать свое тело, ведь считал, что этот продукт очень полезен для здоровья. Император предписывал казнить, пытать и выкалывать глаза тем, кто все еще поклонялся иконам.

Иконы и фрески, висевшие в храмах, Константин приказал поснимать, а затем уничтожить. Если это невозможно было сделать, то их закрашивали. Именно поэтому с этого периода до наших дней дошло очень мало икон.

Лишь когда трон заняла императрица Феодора, все изменилось. Она очень чтила иконы и другие православные святыни. 11 марта 843 года она вместе с монахами, священниками, патриархом прошла крестным шествием от Собора Святой Софии до императорского дворца, унося в руках иконы. С тех пор это событие отмечается ежегодно.

Что нужно делать в Торжество православия: традиции

По возможности обязательно посетите утром храм, исповедуйтесь и причаститесь во время божественной литургии.

Торжество православия завершает собой первую неделю Великого поста, которая часто считается самым тяжелым периодом. Поэтому это воскресенье станет радостным из-за прохождения очень сложных дней. В воскресенье Церковь позволяет добавить в свой рацион горячие блюда на любом растительном масле, а также красное вино, используемое для причастия.

Нельзя в этот день ругаться, ссориться, злословить и иметь дурные мысли о своем ближнем.

Молитва в день Торжества православия

Царю Небесному, Утешителю, Душе истины,

что всюду ешь и все наполняешь,

Сокровища добра и жизни Подателю,

Приди и уселись в нас,

и очисти нас от всякой скверны,

и спаси, Благой, души наши.

Читайте также: