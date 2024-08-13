Когда у Украины будет своя ПВО: Тарас Чмут дал обнадеживающий ответ

Руководитель фонда "Повернись живим" подчеркнул, что вкладывать в 3-5 различных программ ЗРК, а сосредоточиться на чем-то конкретном.

Украина работает над собственными средствами противовоздушной обороны.

Об этом сообщил руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью PRESSING и назвал ориентировочные сроки.

"Из хорошего – тот вектор, который мы выбрали, по моему мнению, самый жизнеспособный… И я думаю, что, возможно, в следующем году нам что-то покажут. Это, очевидно, не будет уровня Patriot. Посмотрите количество стран, которые делают подобные комплексы, посмотрите на их экономики, на их уровень промышленности, технологии, производства, и успокойтесь, потому что мы – не они", – сказал он.

Также читайте Когда закончится война в Украине: Тарас Чмут ответил

Тарас Чмут отметил, что будет большой ошибкой, если мы попытаемся вкладывать в 3-5 различных программ зенитно-ракетных комплексов и на выходе не будет гарантированного насыщенного результата нигде.

"Лучше меньше, но с добавленной стоимостью полной, чем всюду понемножку", – подытожил он.

Напомним, Тарас Чмут раскрыл объемы производства украинских ракет.

Серьезный результат! Зеленский о сбитых "Шахедах" и потребности в ПВО