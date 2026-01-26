Когда учителя получат "надбавку" и как будет формироваться зарплата: ответ Минобразования

Зарплаты учителей 2026

Реклама

В ближайшие недели учителя во всех регионах Украины начнут получать обновленные начисления заработной платы, которую с 1 января подняли на 30%.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовый.

«Это важный момент, потому что именно сейчас государственное решение о повышении оплаты труда переходит из цифр бюджета в реальные средства для людей», — указал глава Минобразования.

Реклама

Лисовый напомнил, что правительство приняло решение — с 1 января 2026 года заработная плата учителей должна вырасти на 30%. Для этого в госбюджете на 2026 год заложили дополнительный финансовый ресурс, а в начале января эти средства уже доведены до громад в составе образовательной субвенции с учетом этого повышения.

Как формируется зарплата учителя

По-прежнему зарплата учителя формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

«Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда», — отметил министр.

Также громады могут получить консультацию по телефону (044) 481-47-85, если при расчете возникают вопросы или уточнения.

Реклама

Напомним, в канун нового года премьер Юлия Свириденко пообещала, что Кабинет министров поэтапно повысит зарплаты педагогам:

с 1 января 2026 г. на 30%;

с 1 сентября 2026 года — еще на 20%.

Кроме того, в 2026 году педагоги общеобразовательных учреждений продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. На доплаты на период с января по август 2026 года из государственного бюджета выделено 10,37 миллиарда гривен. Доплаты получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысяч работают на прифронтовых территориях. Размер доплаты:

2000 грн. (2600 грн. к уплате налогов) для всех педагогических работников;

4000 грн (5200 грн к уплате налогов) для педагогов, очно работающих на прифронтовых территориях.

Ранее ТСН.ua выяснял, на какие суммы зарплат следует рассчитывать в первый месяц года, кому прибавят денег, а кто получит меньше.