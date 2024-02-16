Когда Украина может получить шведские истребители Gripen: ответ министра обороны

Решение о передаче шведских истребителей Gripen зависит от того, станет ли страна союзником НАТО. Дело в том, что тогда на Швецию будет распространяться действие статьи 5, а также совместное планирование обороны НАТО.

Об этом сказал министр обороны Швеции Поль Джонсон в интервью 24 Каналу.

"Поэтому мы сказали, что после этого сможем рассмотреть этот вопрос, но это будет также зависеть от сотрудничества с другими странами. Как вы знаете, компоненты системы Gripen производятся и во многих других странах", — отметил он.

Страна также участвует в коалиции по производству истребителей и думаем о том, как можем внести наилучший вклад в это дело.

"И это одна из вещей, которую мы рассматриваем. Но мы должны быть союзниками НАТО, чтобы иметь возможность принять такое решение, и это также зависит от других стран", – говорит министр обороны.

Однако он подчеркнул, что жизненно важно, чтобы Украина получила сильные военно-воздушные силы. В частности, нам нужны истребители 4 поколения.

"Поэтому мы также рассматриваем, что мы можем сделать, например, для финансирования, когда речь идет о коалиции истребителей, что мы можем сделать для обучения и так далее", – подытожил Поль Джонсон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, ратифицирующее протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Читайте также: