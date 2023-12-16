Когда Украина может стать членом ЕС и что для этого нужно: мнение Портникова

Процесс вступления Украины в Европейский союз не так прост и займет долгое время.

Такое мнение высказал политолог и украинский публицист Виталий Портников.

"Сам факт принятия стран в Европейский Союз – это уже проблема будущего. Мы не знаем, когда это будет, потому что мы не знаем ответа на самый главный вопрос. Я вот только что говорил с нашими молдавскими коллегами. Я им сказал – вы представляете себе непереговорный процесс? Потому что переговоры — это стандартная вещь, но есть много нестандартных вопросов. Насколько можно принять в Европейский Союз страны, которые не контролируют свою территорию в международно признанных границах?Насколько реально решить этот вопрос? Будут ли новые подходы к Украине, к Республике Молдова, в Грузию, во взаимоотношения Сербии и Косово? Если начнутся переговоры с Боснией и Герцеговиной, что было непременным условием для того, чтобы согласились на переговоры с нами, как будет восприниматься в этих переговорах позиция Республики", — считает он.

"Если страны бывшего Советского Союза, как будет объяснено, что страны Западных Балкан, уже два десятилетия как начавшие свою интеграцию, будут находиться в очереди за пришедшими позже? Все это вопросы, которые могут растянуться в своем решении на долгие непростые десятилетия. Поэтому я думаю, что от европейских политиков и чиновников этой генерации требовалось самое главное — начать процесс переговоров с Украиной, Грузией, Молдовой. В конце концов, со странами западных Балкан. Вопрос участия этих стран в Европейском Союзе, как и вопрос того, что будет с их территориальной целостностью на момент этого участия, будет принимать просто новое поколение западных политиков", - добавил он.

Справка:

Украина активизировала сотрудничество с Европейским Союзом в 2014 году после победы Революции Достоинства. В этом году Совет и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года она вступила в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. В тот же день Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам по вступлению Украины в ЕС, поручив Кабмину обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

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