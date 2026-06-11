Когда Украина может стать членом ЕС: Мерц ошарашил заявлением

Когда Украина может стать членом ЕС / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина в отдаленной перспективе станет членом ЕС. По его словам, Германия продолжит поддерживать Украину.

Об этом Мерц заявил во время выступления в Бундестаге.

Украина в отдаленной перспективе станет членом ЕС: заявление Мерца

Канцлер Германии заявил, что с 2022 года Украина достигла заметного прогресса в вопросе реформ, а потому в отдаленной перспективе станет членом ЕС.

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«Именно поэтому несколько дней назад я предложил предоставить Украине ассоциированное членство в ЕС. Оно означало бы регулярное участие Украины в заседаниях Совета ЕС и встречах советов профильных министров. Украинский комиссар, пока без портфолио и права голоса, стал бы лицом Киева в Брюсселе», — сообщил Мерц.

Это позволило бы украинским депутатам участвовать в консультациях Европарламента без права голоса.

Канцлер добавил, что это позволило бы как можно быстрее интегрировать Украину в политические сферы в ЕС со строгим учетом критериев и правил.

«Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, учитывающий наши интересы в сфере безопасности. Ради этого и по этой причине мы поддерживаем Украину сегодня и будем делать это завтра, пока это будет необходимо», — добавил Фридрих Мерц.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Мерца по ассоциированному членству в ЕС.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Напомним, в рамках технических консультаций по вступлению Украины в Евросоюз сторонам удалось согласовать 10 из 11 требований Венгрии. Непринятым остался вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде, который вынесли за скобки, что позволило Будапешту согласиться на открытие первого кластера переговоров.

Для решения этой проблемы, которая может вновь возникнуть при обсуждении прав человека, стороны решили обратиться за разъяснениями к Совету Европы и ОБСЕ.

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на собственные источники, по примеру Венгрии свои требования по обеспечению образовательных прав нацменьшинств и развитию болгарского языка планирует выдвинуть Болгария.

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Между тем, послы ЕС собираются согласовать общую переговорную позицию и утвердить список промежуточных и конечных требований относительно первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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