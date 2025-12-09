Когда Украина передаст обновленный план мира Трампу: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Украина пока не передавала Соединенным Штатам Америки обновленный мирный план, но активно работает над ним и планирует направить документ в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.

«Нет, работаем на уровне наших советников. Работаем сегодня и работаем завтра. Я думаю, завтра мы уже передадим», — сообщил Зеленский.

Он также прокомментировал публикацию. В частности, издание Axios о том, что якобы США требуют от Украины территориальных уступок, в частности отдать Донбасс. Президент Зеленский возразил, что инициатива по передаче украинских территорий происходит от Вашингтона, отметив первоисточники следующих требований:

«Прежде всего, не США, а родоначальниками этой идеи была Россия, чтобы мы отдали свои территории. Я на это уже отвечал», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Украина будет защищать свой интерес, хотя и стремится к поддержке американской стороны. Он охарактеризовал роль Вашингтона как посредническую:

«Безусловно, мы хотим, чтобы Америка в этом деле, в этой теме была на нашей стороне. Америка — медиатор здесь. Но смотрите, Россия будет хотеть, чтобы мы отдали наши территории, а мы будем защищать наш интерес», — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Италии, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы необходимости проведения выборов в Украине, которые «давно не проходили».

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией к Рождеству.