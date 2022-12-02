Когда Украина перейдет на плановые графики отключения света: прогноз от ДТЭК

В Украине потребление электроэнергии выросло примерно на 10% в результате снижения температуры на улице.

Украине понадобятся недели для перехода энергосистемы на плановые отключения электроэнергии – это при отсутствии новых повреждений в результате российских обстрелов.

Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил в эфире телемарафона 2 декабря.

"Главное условие – это отсутствие новых обстрелов и разрушений. Если не будет новых разрушений, то в целом в системе для того, чтобы перейти на плановые отключения, нужно добавить в систему мощности. Для этого нужно запустить ряд блоков, остановленных и поврежденных после последней атаки. Этим сейчас занимаемся. Частично блоки вышли в работу, частично – еще нет", – описал ситуацию Сахарук.

"Речь идет не о днях, а скорее — о неделях", — ответил он на вопрос о временных границах перехода к плановым отключениям.

"Напоминаю, сейчас температура идет вниз, поэтому потребление растет. Поэтому количество новой мощности (должно быть – ред.) больше, чем это было 10 дней назад", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

Он также проинформировал, что с понижением температуры потребление электроэнергии выросло примерно на 10%. Снижение температуры воздуха на каждые 5 градусов – плюс 100 мегаватт потребления в таком городе, как Киев.

Напомним, что Киев уже близится к плановым отключениям света. Так, 1 декабря количество отключенных клиентов там снизилось с 953-958,5 тыс. до 652 тыс.

Днем ранее в "Укрэнерго" сообщили о сокращении дефицита электроэнергии и росте мощности ее генерации.

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал 30 ноября, что при отсутствии дальнейших обстрелов энергосистемы, в ближайшей перспективе удастся стабилизировать и сократить время отключений света.

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