Удары "Орешником": Вениславский рассказал, сможет ли Украина перехватывать баллистику

Вениславский / © Верховная Рада Украины

В случае создания Космических сил Украина сможет оперативно получать данные о пусках баллистических ракет типа "Орешник" и предупреждать население о ракетной угрозе. В то же время будут параллельно развиваться возможности для кинетического перехвата таких целей.

Об этом заявил Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

По его словам, ключевой задачей станет раннее информирование о запуске баллистических и аэробалистических ракет со стороны врага.

«Также мы должны развивать технологические возможности — готовить собственные средства кинетического перехвата этих ракет. Перехватить Орешник можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе», — отметил Вениславский.

После разделения одна ракета превращается в несколько целей, которые маневрируют и двигаются на гиперзвуковой скорости, что значительно усложняет их уничтожение. Именно поэтому, по словам Вениславского, важно поражать ракетоноситель на раннем этапе.

Для этого Украине необходимо иметь возможность действовать на высотах более 100 километров — фактически в международном космическом пространстве.

Как мы писали ранее, вероятность удара России ракетой «Орешник» по Украине существует, однако она не высока и больше используется как инструмент запугивания. Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, эта ракета не высокоточна и предназначена прежде всего для психологического давления, а не для поражения конкретных военных целей. В то же время, активность на полигоне «Капустин Яр» может как свидетельствовать о подготовке, так и быть имитацией для нагнетания напряжения. Впрочем, о реальной угрозе, отмечает он, может сигнализировать реакция посольства США.