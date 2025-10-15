Когда Украина получит обещанные F-16 от Бельгии: ответ главы Минобороны

F-16 / © Associated Press

Украина должна получить истребители F16 от Бельгии. Это произойдет сразу после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.

Об этом сказал министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО, пишет "РБК-Украина".

Он заверил, что F-16 действительно попадут в Украину, но пока не подтверждена их готовность к использованию.

«Нужно пройти обучение, и это занимает луна. Поэтому, когда самолеты прибывают, это не значит, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали, они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений», - заявил глава Минобороны Бельгии.

Ранее речь шла о том, что Украина получит от Бельгии дополнительные истребители F-16. Страна уже получает новые самолеты пятого поколения F-35 взамен старым.

Бельгия ожидала F-35 семь лет, и первые машины уже прибыли в авиабазу Флорен. Они поступят на вооружение 1-й эскадрильи и должны быть готовы к выполнению операций по быстрому реагированию уже к 2027 году.

Да, Украина может получить первые бельгийские F-16 уже в 2026 году. Это значительно усугубит украинский авиапарк и позволит увеличить количество боевых вылетов.